Több tanulságot is kiemelt Török Gábor a Medián legfrissebb felmérésének adatai alapján szerdai Facebook-bejegyzésében. Szerinte a közhangulat nem javult tovább november óta: továbbra is jelentős többség érzi úgy, hogy rossz irányba mennek a dolgok.

A pártpreferenciákban erős generációs és társadalmi megosztottság látszik: a Tisza elsöprő fölényben van a fiatalok körében és a nők között is vezet, míg a Fidesz inkább az idősebbeknél, az alacsonyabb végzettségűeknél és kisebb településeken erősebb.

A politológus a legmeglepőbb eredménynek azt tartja, hogy az emberek jobban félnek attól, hogy Orbán Viktor kivezetheti az országot az EU-ból, mint egy háborús érintettségtől.

Emellett nem érte váratlanul, hogy a Fidesz és a Tisza szavazói két külön „valóságban” élnek.

A két nagy párt szavazói teljesen más filmet néznek, azaz nagyon más problémákat azonosítanak.

Ez a tematikai megosztottság megnehezíti az átjárást a táborok között, és elsősorban annak kedvez, aki éppen többségben van, ahogyan azt a Fidesz 2010 óta sikerrel kihasználta.

De mit is mond a Medián legfrissebb felmérése?

A kutatás szerint a magyarokat jelenleg nem a háború veszélye aggasztja leginkább, hanem az oktatás és az egészségügy állapota, a korrupció és a gyermekvédelem, sőt még az Európai Unióból való kilépés lehetősége is nagyobb félelmet kelt, mint egy fegyveres konfliktusba való belesodródás.

A felmérés megerősítette a pártok közti erős társadalmi megosztottságot is: a Fidesz–KDNP elsősorban az idősebb, alacsonyabb végzettségű és kisebb településeken élő választók körében erős, míg a Tisza Párt a fiatalok, a fővárosiak, a felsőfokú végzettségűek és a nők körében népszerűbb.

Különösen nagy a különbség a 18–29 éveseknél a Tisza javára, míg a 65 év felettiek körében a Fidesz vezet jelentősen.

A felmérésből az is kiderül, hogy a kormányzati narratívák – például az ellenzéki adóemelési tervek vagy a „Brüsszel beavatkozik a választásokba” – elsősorban a Fidesz szavazóit aggasztják komolyan, a társadalom egészében ezek nem számítanak kiemelt félelemforrásnak. Összességében a válaszok azt mutatják, hogy a magyar közvélemény figyelme sokkal inkább a belpolitikai és szociális problémákra összpontosul, mint a külpolitikai kockázatokra.

Orbánék próbálják kideríteni az igazságot az eredményekről

Török Gábor a Törökülés legutóbbi adásában arról beszélt, szerinte a Fidesz kampányát az vezérli, hogy formailag és módszertanilag változtasson, miközben a lényegen ne kelljen változtatnia. Úgy véli, a párton belül tudatosan korlátozzák a valós közvélemény‑kutatási adatokhoz való hozzáférést, hogy még az elit se lásson olyan számokat, amelyekben az ellenfél vezet.

A politológus szerint a kormánypárt kommunikációjában továbbra is ugyanazok a témák dominálnak (migráció, gender, háború), mint korábbi kampányokban, és hiányzik annak megfogalmazása, mi lenne érdemben más 2026 után egy újabb Fidesz‑győzelem esetén.