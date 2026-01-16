Magyar Péter szombaton mutatja be a Tisza gazdaságfejlesztésért felelős szakértőjét

Magyar Péter szombaton mutatja be a Tisza gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezető szakértőjét – a párt elnöke erről a Facebookon írt.

Az egyik legfontosabb feladat lesz az övé pár hónap múlva

– olvasható a bejegyzésben, ami arra utalhat, hogy amennyiben a Tisza megnyeri a választást és kormányt alakíthat, a szakértő lehet a Tisza-kormány gazdasági minisztere.

Magyar a miskolci DPK-s rendezvényre utalva hozzátette, hogy „Orbánék holnap újabb unalmas, közpénzégető gyűlöletrendezvényt tartanak”, így „még világosabb lesz a különbség az orbáni kókler gazdaságpolitika és lejtmenet, valamint a Tisza szakértői által képviselt profizmus és valódi tapasztalat között”.