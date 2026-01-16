Molnár Csaba: Kizárt, hogy a DK ne induljon a választáson

Molnár Csaba kizártnak tartja, hogy a Demokratikus Koalíció ne induljon az áprilisi választáson, van jelöltjük mind a 106 választókerületben, és senkit nem terveznek visszaléptetni – derült ki a párt ügyvezető alelnöke által tartott egy háttérbeszélgetésen a Telex tudósítása szerint. Molnár úgy fogalmazott:

Nincs olyan forgatókönyvünk, hogy nem jutunk be a parlamentbe. Csak az a kérdés, hogy mekkora erővel leszünk ott.

5 százalék?

A politikus belső felméréseik alapján magabiztos volt abban, hogy képesek megugrani az 5 százalékos küszöböt a parlamentbe jutáshoz, ehhez képest a Medián január elején 1 százalékra mérte a pártot.

Molnár Csaba szerint kifejezetten ártana a kormányváltás ügyének, ha a DK kiszállna a versenyből, mert a felméréseik azt mutatják, hogy az ellenzéki választók egy része nem hajlandó a Tisza Pártra szavazni, és inkább távol maradna április 12-én, ha nem lesz alternatívája Magyar Péternek.

A DK két magyar és egy amerikai közvélemény-kutató cégtől rendelt kutatást, a Molnár által ismertetett eredmények szerint a Tisza Párt vezet, de még messze nem dőlt el a választás.

Találtak 800 ezer embert

A párt a közvélemény-kutatások segítségével azonosított egy 10 százalékos, nagyjából 800 ezer fős szavazótábort, amely

kormányváltást szeretne, de

nem szavazna a Tiszára és a Mi Hazánkra,

nem tartja magát jobboldalinak, és

nem ellenséges a DK-val.

Utóbbihoz azokat vették, akik egy ötös skálán kettőnél nagyobb szavazatot adtak Dobrev Klára pártjára.

Ebben a táborban Molnár szerint 300 ezer DK-szavazó van, és áprilisig a maradék 500 ezer szavazót szeretnék meggyőzni.

A párt kampányfőnöke hangsúlyozta, hogy ők egyetlen szavazót se szeretnének elvenni a Tiszától, az általuk azonosított célcsoportot kifejezetten olyan ellenzéki választók alkotják, akik kizárják, hogy a Tiszára szavazzanak.