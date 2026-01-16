Országos szinten csökkent a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben az év második hetében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) egyúttal beszámolt arról is, hogy az ország mely területein tapasztaltak emelkedést.

E szerint – amellett, hogy 16 ellátási területen stagnálást figyeltek meg – emelkedett a koncentráció Salgótarjánban és Szekszárdon, csökkent viszont Budapest Északi szennyvíztisztító ellátási területén, illetve Debrecenben, Miskolcon és Veszprémben is.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, a fővárosi agglomeráció mintájában, emellett Zalaegerszegen, Szombathelyen, Veszprémben, Pécsen, Kaposváron, Szegeden, Békéscsabán, Salgótarjánban és Nyíregyházán az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Székesfehérváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon, Egerben és Debrecenben a mérsékelt tartományban volt.

Az NNGYK tájékoztatása szerint a szennyvízminták alapján a covid-fertőzések számának csökkenése várható.

Mi a helyzet az influenzával?

A népegészségügyi központ arról is tájékoztatott, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban stagnált, a második naptári héten Budapest Déli szennyvíztisztító ellátási területén, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsen, Salgótarjánban, Szekszárdon, valamint Budapest agglomerációjába tartozó településeken volt kimutatási határ felett a mennyisége.

A szennyvízeredmények alapján az Influenza A vírus az előző hetekhez viszonyítva nagyjából azonos szinten cirkulál a lakosság körében, így a fertőzésszámok jelentős csökkenése nem várható a következő időszakban.

Szintén az NNGYK tájékoztatott arról a nap folyamán, hogy influenza miatt jelenleg 17 beteget ápolnak intenzív osztályon Magyarroszágon.