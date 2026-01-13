Fleck Zoltán: Folyamatos a választási csalás

„Ebben a rendszerben semmilyen szabály nem érvényes, bármit felül lehet írni. Az Alaptörvényt is egyik napról a másikra át lehet írni, vagy teljesen új dolgokat lehet beleírni. A demokratikus játékszabályoknak egy része írott, a nagyobb része íratlan: vannak olyan szabályok, amelyeknek természetes módon kellene működniük, de a hatalom folyamatos választási csalásban van” – mondta Fleck Zoltán a Klubrádióban. A jogszociológus szerint a rendszer működésének nem közjogi, hanem politikai korlátja van, illlúzió azt hinni, hogy egy esetleges ellenzéki választási győzelem után csak jogi eszközökkel rendezhető a hatalomváltás.

Fleck Zoltán azt mondta, a Fidesz másfél évtizede tudatosan használja a jogot politikai hatalma bebiztosítására, ezért a megoldás sem kizárólag a közjog területén keresendő.

Abból indulnék ki, hogy a jog nyilván nem lesz mindenre válasz, tehát nem biztos, hogy csak a közjogban kell majd keresni a megoldásokat. Ez nagy valószínűséggel politikai természetű történés lesz.

Felidézte, hogy a rendszer nem véletlenszerűen alakult ilyenné, a Fidesz tizenöt éve a jogot használja eszközként arra, hogy a hatalmát bebiztosítsa.

Ezt szolgálta már az alaptörvény is, és azóta az összes közjogi berendezkedésben tett lépés arra utal, hogyan lehet monopolizálni a hatalmat, felszámolni a parlamentarizmust, kormányzati túlsúlyt létrehozni, és megakadályozni az ellenzéket abban, hogy hangja legyen.

Szerinte mindez túlmutat a jogszabályokon, a hatalomgyakorlás kiterjed a médiára, a gazdaságra, az intézményi működés egészére, így hamis az az érv, amely szerint a szabad választás önmagában legitimálná a rendszert.

Ez egy pártállam

Úgy látja, hogy az Orbán-kormány folyamatosan megsérti a törvényeket, a hazugság nemcsak a politikai kommunikációban, hanem az jogrendszer szintjén is jelen van:

tele van hazugsággal a Fidesz által létrehozott törvényekkel. (…) Maga az alaptörvény is egy hazugság, hiszen úgy tesz, mintha kifejezné a nemzet egységét, miközben pontosan tudjuk, kinek az alkotmánya és hogyan jött létre.

A jogszociológus kiemelte a gazdasági és politikai túlhatalmat, illetve a pártállami működést, azt, hogy

összefonódik a Fidesz az állami struktúrával, lényegében politikai tevékenységet folytatnak kormányzás címszó alatt. A szakpolitikai kormányzás már régóta nem létezik.

A jogszociológus szerint egy meggyőző ellenzéki győzelem esetén döntő kérdés lesz az államapparátusban és a gazdasági életben, hogy érdemes-e tovább támogatni egy autokratikus hatalmat, vagy megéri váltani. A magyar társadalomban megvan az alkalmazkodás tapasztalata. Jelenleg a félelem tartja egyben a rendszert, de ez gyorsan megváltozhat, egy egyértelmű ellenzéki győzelem lavinaszerű átrendeződést indíthat el, és erős társadalmi elvárás lesz a felelősségre vonás. Az egyik legnehezebb feladat az lesz, hogy különbséget kell tenni a rendszer haszonélvezői és azok között, akik kényszerből működtették.

Nem lehet boszorkányüldözésbe kezdeni.

Kockázatnak nevezte, hogy az Alkotmánybíróság politikai eszközként léphet fel egy új kormány ellen, de minden azon múlik majd, milyen erős felhatalmazással rendelkezik az új parlamenti többség, milyen szövetségek köthetők. Fleck Zoltán szerint a Fidesz eddigi kormányzásából az következik, hogy mindent megtesz a hatalom megtartásáért. A jogász, egyetemi tanár korábban a 24.hu-nak arról beszélt, hogy jogosnak tartja Magyar Péter „alkotmányos puccsal” kapcsolatos félelmét.