Magyar Péter: Jól működő országnak nem kell védőpajzs

Magyartól azt kérdezte az ATV, hogy kérni fogja-e Orbántól, hogy a Trumppal az amerikai védőpajzsról kötött dealt átkössék az ő nevére.

A pártelnök azt mondta, hogy ha egyebek mellett a költségvetésből nem lopnak el évente több milliárd forintot, vagy nem árazzák túl a közbeszerzéseket, akkor nem kell védőpajzs, „nem lesz olyan szegény a magyar eklézsia”. Hozzátette, a Tisza kormányon az uniós pénzeket hazahozva, védőpajzs nélkül akarja fejleszteni a magyar gazdaságot.

Később arról is beszélt, hogy egy jól működő országnak nem kell védőpajzs.