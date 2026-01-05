magyar pétersajtótájékoztatótisza párt
A következő élő közvetítés része Magyar Péter nyílt levelet ír Ficónak, azt ígéri, a Tiszának sem csúcsminisztériumai, sem közmédiája nem lesz, ha kormányra jut

A Tisza nem tud pontos dátumot adni az euró bevezetésére

admin Dienes Gábriel
2026. 01. 05. 16:23

A Magyar Hang arról kérdezte Kármán Andrást, hogy a Tisza számításai szerint mikor vezethetik be az országban az eurót.

Kármán azt mondta, az ország nagyon sokat tudna profitálni az euró bevezetésével, ezer szálon kötődünk az eurózóna gazdaságához. Ahhoz viszont, hogy csatlakozhassunk az eurózónához, számos költségvetési, inflációs és államadóssági kritériumot kell teljesíteni.

Kőrös Gábor / 24.hu Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, és Kármán András, a párt költségvetési és adópolitikai szakértője

A Tisza szakértője azt mondta, hogy az euró bevezetésére ma még nem tudnak konkrét dátumot mondani, kormányra kell kerülniük ahhoz, hogy lássák, középtávon pontosan mikorra teljesíthetők a maastrichti kritériumok.

Hozzátette még, hogy a zónához való csatlakozás előtt is érzékelhetők lesznek a pozitívumok, mivel a befektetők látni fogják, ha stabil pályára tudják állítani a magyar gazdaságot.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Nem történt bűncselekmény, közigazgatási eljárásban vizsgálják Dudás Miki halálának okát
Meggyilkoltak egy 16 éves fiút Miskolcon
Súlyos vadászbaleset érte a Fidesz nyíregyházi képviselőjelöltjét, kórházban ápolják
A „batidai Lázár-kastélyra” és a „hatvanpusztai Orbán-birtokra” cserélte a fotókat a vasúti fülkékben a Kétfarkú Kutya Párt
Magyar Péter: A következő miniszterelnöki nemzetközi sajtótájékoztatót nem Orbán Viktor fogja tartani
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik