A Tisza nem tud pontos dátumot adni az euró bevezetésére

A Magyar Hang arról kérdezte Kármán Andrást, hogy a Tisza számításai szerint mikor vezethetik be az országban az eurót.

Kármán azt mondta, az ország nagyon sokat tudna profitálni az euró bevezetésével, ezer szálon kötődünk az eurózóna gazdaságához. Ahhoz viszont, hogy csatlakozhassunk az eurózónához, számos költségvetési, inflációs és államadóssági kritériumot kell teljesíteni.

A Tisza szakértője azt mondta, hogy az euró bevezetésére ma még nem tudnak konkrét dátumot mondani, kormányra kell kerülniük ahhoz, hogy lássák, középtávon pontosan mikorra teljesíthetők a maastrichti kritériumok.

Hozzátette még, hogy a zónához való csatlakozás előtt is érzékelhetők lesznek a pozitívumok, mivel a befektetők látni fogják, ha stabil pályára tudják állítani a magyar gazdaságot.