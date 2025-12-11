Puzsér Róbert: A Szőlő utca felülírhatja a fideszes osztogatást

Puzsér Róbert a Klubrádióban azt mondta: a Polgári Ellenállás kedden meghirdetett vasárnapi demonstrációja és Magyar Péter szerdán bejelentett szombati tiltakozó menete a Karmelitához nem gyengíti egymást. A cél közös: a magyar állam ne legyen állami gondozattak és fiatalkorú nevelőintézetisek stricije, se erőszakcselekmények elkövetője. Méltóságteljes, néma tüntetést szerveznek a Szőlő utcába, elsősorban az intézetis gyerekeknek akarják kimutatni a szolidaritásukat. Nem lesznek felszólalók, a pénzt, amivel támogatják őket, mécsesre, fáklyára költik, a fennmaradó összeget átutalják egy állami gondozott gyerekeket segítő alapítványnak.

A publicista az interjúban beszélt arról is, hogy a Fidesz

az ország eladósításával, a jövő felélésével, a ma élő nemzedékek gyermekeinek adósságcsapdába hajtásával

választási osztogatásba kezdett. Kell azzal számolni, hogy az Orbán-rendszer próbál legitimitást vásárolni, és benne van a pakliban, hogy sikerül, a meccs kétesélyes, nem lefutott, mert a Szőlő utcai videó miatti felháborodás kijózaníthatja a magyarokat. Szerinte az is döbbenetes, hogy ez a videó tízéves, 15 éven át eltussolták a Szőlő utcai ügyet. Számos vizsgálat indult, egy sem jutott el a vádemelésig. Az ügy egy fiókban volt, és folyamatosan hátrébb sorolódott. Amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy nagyon szép rendőri munka volt, csak az a kérdés, miért nem sikerült ez az első 15 évben.

Puzsér Róbert szerint lehet, hogy van más magyarázat, ő mégis arra tud csak gondolni, hogy a Szőlő utcai ügy szálai olyan magasra vezetnek, hogy kompromittálhatják a hatalmat. Nagyon sokáig el sem lehetett képzelni, hogy a kormányra bármi visszaéghet, mert a magyar társadalom éber kómában volt.

Ők tényleg azt gondolták, hogy a beteg már elhalálozott, és most, hogy felült a halott, nem pusztán kétségbeesettek, hanem mintha méltatlankodnának, hogy ez így nem ér, nem erről volt szó.

Csak a saját tábor összetartása a cél, ezért nem ismernek el semmit. A publicista nem hiszi, hogy bárkit is lemondatnának a 2026-os választásig, mert az egyértelműen a gyengeség jele lenne. Szerinte Novák Katalin és Varga Judit lemondatása a saját tábor felé rossz üzenet volt, a fideszesek nem igénylik ezt. Akik rendszerváltást akarnak, azok Orbán Viktor lemondásánál, visszavonulásánál kevesebbel már nem érik be.

Egy friss felmérés szerint széles körben ismertek a Szőlő utcai javítóban történtek, és a magyarok 75 százaléka szerint rendszerszintű a baj.