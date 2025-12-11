fideszmagyar péterosztogatáspuzsér róbert
Belföld

Puzsér Róbert: A Szőlő utca felülírhatja a fideszes osztogatást

Szajki Bálint / 24.hu
Nem hiszi, hogy bárkit lemondatnának a választásokig, mert az a gyengeség jele lenne.
admin Farkas György
2025. 12. 11. 12:49
Szajki Bálint / 24.hu
Nem hiszi, hogy bárkit lemondatnának a választásokig, mert az a gyengeség jele lenne.
A publicista szerint tüntetésük és Magyar Péter tiltakozó menete nem konkurál egymással. A cél közös: a magyar állam ne legyen állami gondozottak és fiatalkorú nevelőintézetisek stricije.

Puzsér Róbert a Klubrádióban azt mondta: a Polgári Ellenállás kedden meghirdetett vasárnapi demonstrációja és Magyar Péter szerdán bejelentett szombati tiltakozó menete a Karmelitához nem gyengíti egymást. A cél közös: a magyar állam ne legyen állami gondozattak és fiatalkorú nevelőintézetisek stricije, se erőszakcselekmények elkövetője. Méltóságteljes, néma tüntetést szerveznek a Szőlő utcába, elsősorban az intézetis gyerekeknek akarják kimutatni a szolidaritásukat. Nem lesznek felszólalók, a pénzt, amivel támogatják őket, mécsesre, fáklyára költik, a fennmaradó összeget átutalják egy állami gondozott gyerekeket segítő alapítványnak.

A publicista az interjúban beszélt arról is, hogy a Fidesz

az ország eladósításával, a jövő felélésével, a ma élő nemzedékek gyermekeinek adósságcsapdába hajtásával

választási osztogatásba kezdett. Kell azzal számolni, hogy az Orbán-rendszer próbál legitimitást vásárolni, és benne van a pakliban, hogy sikerül, a meccs kétesélyes, nem lefutott, mert a Szőlő utcai videó miatti felháborodás kijózaníthatja a magyarokat. Szerinte az is döbbenetes, hogy ez a videó tízéves, 15 éven át eltussolták a Szőlő utcai ügyet. Számos vizsgálat indult, egy sem jutott el a vádemelésig. Az ügy egy fiókban volt, és folyamatosan hátrébb sorolódott. Amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy nagyon szép rendőri munka volt, csak az a kérdés, miért nem sikerült ez az első 15 évben.

Puzsér Róbert szerint lehet, hogy van más magyarázat, ő mégis arra tud csak gondolni, hogy a Szőlő utcai ügy szálai olyan magasra vezetnek, hogy kompromittálhatják a hatalmat. Nagyon sokáig el sem lehetett képzelni, hogy a kormányra bármi visszaéghet, mert a magyar társadalom éber kómában volt.

Ők tényleg azt gondolták, hogy a beteg már elhalálozott, és most, hogy felült a halott, nem pusztán kétségbeesettek, hanem mintha méltatlankodnának, hogy ez így nem ér, nem erről volt szó.

Csak a saját tábor összetartása a cél, ezért nem ismernek el semmit. A publicista nem hiszi, hogy bárkit is lemondatnának a 2026-os választásig, mert az egyértelműen a gyengeség jele lenne. Szerinte Novák Katalin és Varga Judit lemondatása a saját tábor felé rossz üzenet volt, a fideszesek nem igénylik ezt. Akik rendszerváltást akarnak, azok Orbán Viktor lemondásánál, visszavonulásánál kevesebbel már nem érik be.

Egy friss felmérés szerint széles körben ismertek a Szőlő utcai javítóban történtek, és a magyarok 75 százaléka szerint rendszerszintű a baj.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Letartóztatták Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját, aki megrugdosott egy földön fekvő gyereket
Újabb rendszerhiba Németh Szilárd elveszett felvételek miatt megismételt tárgyalásán
Horváth Tamás elmondta, miért nem akar beszélni Sárközi Ákossal a bokszmeccsük óta
Milliókra perelte be egy bíró a saját bíróságát – első fokon nyert
Bloomberg: Orbán gondolkodik azon, hogy köztársasági elnökként maradjon hatalmon
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik