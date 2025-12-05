Orbán: Két nagy kő már legördült a szívünkről, de van egy harmadik kő is

interjúkossuth rádiórbán-viktor
Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály / MTI
admin Kassai Zsigmond
2025. 12. 05. 07:59
Az, hogy Magyarország rajta maradjon azon a szállítási útvonalon, amelyen keresztül orosz olaj, egy másik irányból pedig gáz érkezik, létkérdése a magyar gazdaságnak és a magyar családoknak

– figyelmeztetett Orbán Viktor, aki szerint fontos a hálánkat kifejezni Donald Trump amerikai elnöknek az amerikai szankciók alóli mentesség miatt.

A másik megállapodást a miniszterelnök szerint Oroszországgal kellett megkötni, mert garancia kellett arról, hogy bármi is történik az orosz energetikai rendszerrel, Magyarország megkapja az orosz energiát, ami szerződés szerint jár neki.

Két nagy kő már legördült a szívünkről, de van a szívünkön egy harmadik kő is, ez Brüsszel

– mondta a miniszterelnök, aki sérelmezte, hogy az Európai Unió totális tiltást szeretne elérni 2027-től az orosz energiahordozókra. Orbán szerint nyertünk egy kis időt, és lehet reménykedni abban, hogy az egész szankciós politika a múltté lesz, ha sikerül megállapodni a békéről.

Nekünk most azt kell elérnünk Brüsszelben, hogy ezt a döntést ne hozzák meg, vagy minél később lépjen hatályba

– mondta Orbán az Európai Unió szankciós terveiről.

