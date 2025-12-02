444: Magyar Péter nyomában ígér támogatást a településeknek Orbán Viktor

A november 17–21. között megjelent Magyar Közlönyökben szinte kizárólag olyan kormányzati döntések szerepeltek Orbán Viktor aláírásával, amelyek konkrét fejlesztéseket ígérnek településeknek – olvasható a 444 gyűjtésében.

Öt nap alatt 70 település, kis falvak és nagyobb városok egyaránt, kapott ígéretet és a beruházások többsége sport-, oktatási vagy egészségügyi fejlesztésre vonatkozik. A hírportál 22 sportcélú, 15 oktatási és 12 egészségügyi projektet számolt össze, ezek közül 39-hez már forrást is rendeltek, összesen 27 milliárd forint értékben, bár sok esetben csak előkészítésről van szó.

A 444 szerint különösen érdekes a politikai háttér, mert a 70 település kevesebb mint felén van fideszes vezetés, a többi ellenzéki vagy független irányítás alatt áll. Ez a lap feltételezése alapján arra utal, hogy a kormány nemcsak saját bázisát erősítené, hanem ellenzéki területeken is szavazatokat próbál szerezni. Még feltűnőbb – olvasható a cikkben –, hogy a kedvezményezett települések 70 százalékán korábban Magyar Péter, a Tisza elnöke tartott fórumot, ami erősíti a gyanút, hogy az ígéretek politikai válaszlépésként születtek.

A sportberuházások között tornacsarnokok, tanuszodák és sportkomplexumok szerepelnek, például Vajszlón, ahol már korábban is kaptak támogatást, de a projekt eddig nem valósult meg. Az oktatási fejlesztések óvodák, iskolák és bölcsődék építését célozzák, míg az egészségügyi ígéretek között új kórházak és rendelők szerepelnek, például Szekszárdon és Zalaegerszegen, bár ezekhez még nem rendeltek pénzt.

Hogy az ígéretek mennyire lesznek pozitív hatással a Fidesz népszerűségére, még nem tudni, mindenesetre a 21 Kutatóközpont legfrissebb felmérése szerint a Tisza továbbra is jócskán az élen áll.