A következő élő közvetítés része Magyar Péter Nyíregyházán bejelentette a Tisza helyi jelöltjét

Iskolakezdési támogatást ad a Tisza-kormány

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2025. 11. 29. 14:59
Adrián Zoltán / 24.hu

Kudarcot vallott Orbán családtámogatási rendszere, soha nem fordult elő még olyan, hogy 6000-nél kevesebb gyerek szülessen egy hónapban, most márciusban megtörtént. Magyar kijelenti, hogy megtartják a családtámogatási rendszert, de megduplázzák a családi pótlékot és az anyasági támogatást, és kiemelt támogatást kapnak a beteg gyereket nevelő családok.

Adrián Zoltán / 24.hu

Magyar felidézi, hogy a külhoni magyarok 100 ezer forintos oktatási és nevelési támogatást nyújt. Ezt sokan elvennék, de a Tisza ezzel nem ért egyet:

a Tisza-kormány minden anyaországi rászoruló gyerek, iskolás családjának 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást nyújt ruházkodásra és iskolaszerekre, ez körülbelül 700 ezer családot érint.

Erre 70 milliárd forintot azonnal elkülönítenek a Tisza-kormány megalakulása után, és jövő augusztusban ki is utalják.

