A szabolcsi jelöltek és az advent üzenete

Gajdos László mellett Szakács Péter Lajos, Dicső Viktória, Dr. Simon Zsuzsanna, Bugya László, és Dr. Barna Szabó Tímea is színpadra állt egy bemutatás erejéig.
Magyar megköszönte nekik, hogy vállalták a felkérést, majd úgy folytatta, hogy kétféle advent van: az egyszerű magyar embereké, és a fideszes gazdag celebes lopós úri gazdagoké.
Holnap van advent első vasárnapja, amikor meggyújtjuk a hit gyertyáját. (…) Az adventi időszak a várakozásról, a reményről és a legfőképpen a szeretet erejéről szól. Hit és remény egy jobb, igazságosabb és boldogabb világban.
A Tisza elnöke úgy látja,
itt az ideje, hogy a magyarok szeretetének ereje legyőzze a sötétség erőit. (…) Ők a gyűlöletben és a megosztásban hisznek, mi pedig a szeretet erejében.