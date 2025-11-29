digitális polgári körfideszmagyar péternyíregyháza
A szabolcsi jelöltek és az advent üzenete

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2025. 11. 29. 15:13
Adrián Zoltán / 24.hu

Gajdos László mellett Szakács Péter Lajos, Dicső Viktória, Dr. Simon Zsuzsanna, Bugya László, és Dr. Barna Szabó Tímea is színpadra állt egy bemutatás erejéig.

Adrián Zoltán / 24.hu

Magyar megköszönte nekik, hogy vállalták a felkérést, majd úgy folytatta, hogy kétféle advent van: az egyszerű magyar embereké, és a fideszes gazdag celebes lopós úri gazdagoké.

Holnap van advent első vasárnapja, amikor meggyújtjuk a hit gyertyáját. (…) Az adventi időszak a várakozásról, a reményről és a legfőképpen a szeretet erejéről szól. Hit és remény egy jobb, igazságosabb és boldogabb világban.

A Tisza elnöke úgy látja,

itt az ideje, hogy a magyarok szeretetének ereje legyőzze a sötétség erőit. (…) Ők a gyűlöletben és a megosztásban hisznek, mi pedig a szeretet erejében.

