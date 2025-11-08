A kormánytól várjuk a mesterséges intelligencia szabályozását, pedig a Fidesz használja kampányfegyverként

A 2026-os parlamenti választások közeledtével turbófokozatra kapcsolt a Fidesz kampánya, és ennek egyik legfőbb eszköze a mesterséges intelligencia (MI, vagy az angol elnevezése után AI) használata. Október végén Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója már odáig jutott, hogy az általa közzétett, MI-vel készített videóban olyan szavakat adtak Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének szájába, amelyeket soha nem mondott. Az ellenzéki párt elnöke ezután feljelentést is tett.

Ezért is aktuális most az amerikai Pew Research kutatóintézet október közepén közzétett reprezentatív felmérése, amelyben az MI-vel kapcsolatos attitűdöket vizsgálták a világ 25 országában, köztük Magyarországon is. A kutatásból kiderül, hogy az összes országot tekintve a válaszadók 34 százaléka hallott vagy olvasott már sokat az MI-ről, míg 47 százaléknak felületes ismeretei vannak, 14 százalék pedig semmit.

A magyar válaszadók esetében az MI-ről sokat hallók száma kicsit az átlag felett van (38 százalék), és a lakosság kicsivel több mint fele is azt mondta, hogy valamit már hallott róla. Mindössze 8 százalék válaszolt úgy, hogy nem tudja, miről van szó.

Vannak azért életkorbeli eltérések: az 50 év feletti magyarok között 25 százalék azok aránya, akik alaposabb ismeretekkel rendelkeznek, míg a 35-49 év közöttiek esetében ez az arány már 43 százalékos, a 18-34 éves korosztályban pedig 58 százalék. A kutatás megjegyzi azt is, hogy az MI ismertsége szoros összefüggést mutat az ország gazdasági fejlettségével: a magasabb GDP-vel rendelkező országokban az emberek tájékozottabbak a technológiával kapcsolatban.

A technológia hétköznapi életben való megjelenésével kapcsolatban a válaszadók 34 százaléka inkább aggodalmat érez,