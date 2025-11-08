aifideszközvélemény-kutatásmesterséges intelligencia
Belföld

A kormánytól várjuk a mesterséges intelligencia szabályozását, pedig a Fidesz használja kampányfegyverként

Orbán Viktor Facebook
admin D. Kovács Ildikó
2025. 11. 08. 08:06
Orbán Viktor Facebook
A mesterséges intelligencia terjedése világszerte vegyes érzéseket kelt: a Pew Research friss kutatása szerint az emberek többsége egyszerre lelkes és aggódik. Magyarországon a technológia ismertsége az átlagnál magasabb, de a szabályozás kapcsán megosztott a társadalmi bizalom.

A 2026-os parlamenti választások közeledtével turbófokozatra kapcsolt a Fidesz kampánya, és ennek egyik legfőbb eszköze a mesterséges intelligencia (MI, vagy az angol elnevezése után AI) használata. Október végén Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója már odáig jutott, hogy az általa közzétett, MI-vel készített videóban olyan szavakat adtak Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének szájába, amelyeket soha nem mondott. Az ellenzéki párt elnöke ezután feljelentést is tett.

Ezért is aktuális most az amerikai Pew Research kutatóintézet október közepén közzétett reprezentatív felmérése, amelyben az MI-vel kapcsolatos attitűdöket vizsgálták a világ 25 országában, köztük Magyarországon is. A kutatásból kiderül, hogy az összes országot tekintve a válaszadók 34 százaléka hallott vagy olvasott már sokat az MI-ről, míg 47 százaléknak felületes ismeretei vannak, 14 százalék pedig semmit.

A magyar válaszadók esetében az MI-ről sokat hallók száma kicsit az átlag felett van (38 százalék), és a lakosság kicsivel több mint fele is azt mondta, hogy valamit már hallott róla. Mindössze 8 százalék válaszolt úgy, hogy nem tudja, miről van szó.

Vannak azért életkorbeli eltérések: az 50 év feletti magyarok között 25 százalék azok aránya, akik alaposabb ismeretekkel rendelkeznek, míg a 35-49 év közöttiek esetében ez az arány már 43 százalékos, a 18-34 éves korosztályban pedig 58 százalék. A kutatás megjegyzi azt is, hogy az MI ismertsége szoros összefüggést mutat az ország gazdasági fejlettségével: a magasabb GDP-vel rendelkező országokban az emberek tájékozottabbak a technológiával kapcsolatban.

A technológia hétköznapi életben való megjelenésével kapcsolatban a válaszadók 34 százaléka inkább aggodalmat érez,

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ez az ideális guminyomás télen, így kevesebbet fogyaszt az autónk
Népirtás gyanúja miatt Törökország elfogatóparancsot adott ki Benjámin Netanjahu ellen
Magyar Péter a tiszások listázásáról: Mi lesz a következő? Sárga csillag a kapukon?
Elmondta egy pszichopata, melyik érzelmet ismeri és melyiket nem
BBC: Trump csak egy év mentességet adott Magyarországnak az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik