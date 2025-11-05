Megvádolták a moldáv cserbenhagyót, aki egy 49 éves férfi és egy 48 éves nő halálát okozta a Ferihegyi reptérre vezető úton

Vádat emelt a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség azzal a 23 éves moldovai férfival szemben, aki tavaly áprilisban két ember halálát okozta a Ferihegyi gyorsforgalmi úton. Értesüléseink szerint egy 49 éves férfi és egy 48 éves nő halt meg a balesetben.

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi április 18-án este a XVIII. kerületben, a Ferihegyre vezető gyorsforgalmi úton vezetett egy ötszemélyes személygépkocsit a belváros felé. A férfi az útszakaszon megengedett 70 kilométer per óra helyett 112–115 kilométer per óra sebességgel haladt.

A moldáv sofőr a kocsiban – annak utasterében és csomagtartójában – kilenc utast vitt, köztük nyolc nepáli állampolgárt, akik jogellenesen tartózkodtak Magyarországon. Embercsempészként Portugáliába próbálta kijuttatni a nepáliakat. Az út során a sofőr átsodródott a szemközti sávba, majd egymás után két szembejövő gépjárművel is ütközött, s ezután 85–90 kilométer per órás sebességgel a jobb oldali terelőkorlátnak csapódott.

A gépkocsiról leszakadó alkatrészek megrongáltak egy további arra haladó járművet. Az a két vétlen személy, akik abban az autóban közlekedtek, amellyel a vádlott elsőként, lassítás nélkül ütközött, életét vesztette a helyszínen. A második ütközésben két ember könnyebben sérült. A moldovai férfi – utastársaival együtt – kiszállt a kocsiból, és anélkül menekült el a helyszínről, hogy minimálisan meggyőződött volna arról, hogy szorul-e segítségre bárki az általa okozott baleset miatt.

A fővárosi rendőrök azonosították a sofőrt, és 2024 novemberében őrizetbe vették, majd a férfi, ügyészi indítvány alapján, letartóztatásba került, és azóta is abban van. A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a vádlottat halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével és minősített eseti embercsempészéssel, valamint a balesetet okozó által elkövetett segítségnyújtás elmulasztásával vádolta meg vádiratában.

Az ügyészség letöltendő börtönt kért a férfira azzal, hogy utasítsák ki az országból és határozott időre tiltsák el a közúti járművezetéstől.