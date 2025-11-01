békemenetnemzeti menetoktóber 23.politikai megosztottság
Vélemény

Bánszegi Rebeka: Harcoljunk a közös valóságunkért!

Csóti Rebeka / 24.hu
admin Bánszegi Rebeka
2025. 11. 01. 07:59
Csóti Rebeka / 24.hu
Október 23-án „minden idők legnagyobb” Békemenete állt szemben a „rendszerváltás óta legfontosabb” Nemzeti Menettel. Szuverenisták egy bábkormány ellen, vagy éppen fordítva? Hazaárulók itt, hazaárulók ott. Egyik oldalon gyűlöletgenerátor, a másik oldalon a gyűlölet nagykövete. Azok, akik békét akarnak, szembenéztek azokkal, akik békésen mentek előre. Egy ország, két valóság.

Az ontológiai diskurzus érdekes új fejezete rajzolódik ki csendben a magyar politika lövészárkaiban.

A valóság a mi oldalunkon áll, a valóság a kormány oldalán áll, (…) és ezért meg is fogjuk nyerni a következő választást

– fogalmazott a miniszterelnök még szeptemberben egy parlamenti felszólalásában. Magyar Péter nem sokkal az 1956-os forradalom évfordulójára szervezett párhuzamos menetek előtt beszélt arról egy interjúban, hogy  Orbán Viktorék „elvesztették a kapcsolatot a valósággal.”

Aztán az október 23-i beszédében a kormányfő egy újabb aspektust hozott be:

Van-e még valóság egyáltalán?

Persze filozófiai iskolától függ, hogy a valóságot objektív vagy szubjektív módon létezőnek tekintjük, a politikai megosztottság és a mesterséges intelligencia által generált videók korában azonban nem túlzás kijelenti, hogy közös valóságunk ostrom alatt áll. Talán még sosem volt ennyire veszélyeztetett helyzetben.

