Toroczkai László egy feltétellel írja alá Magyar Péter választási nyilatkozatát

Mohos Márton / 24.hu
2025. 10. 31. 18:30
Magyar Péter ma felszólította az összes párt vezetőjét, hogy írják alá a választás tisztaságát, egymás emberi méltóságát és a tisztességes versenyt lehetővé tevő nyilatkozatot. Azonnal aláírom, ha belekerül az is, hogy felszólítjuk a Metát, hogy fejezze be a magyarországi választásokba való beavatkozását, és ugyanazokat a jogokat biztosítsa számomra is, mint a többi pártelnök számára

– írta Toroczkai László az X-en.

A Mi Hazánk elnöke szerint enélkül nincs tisztességes verseny, és a választások tisztaságáról sem lehet beszélni.

„A Meta ugyanis továbbra sem engedi, hogy oldalt hozzak létre, és a napokban éppen Konok Péter publicista és Horváth Tamás újságíró bejegyzését is törölte, mert leírták a nevemet. Ha bárki beírja a Facebook vagy Instagram keresőjébe ékezetek nélkül a nevemet, akkor a Meta tömeggyilkosokkal, sorozatgyilkosokkal együtt említve, veszélyes személynek nevez” – magyarázta.

A Meta önkényesen alkalmaz politikai cenzúrát, diszkriminációt, és rágalmaz. A Facebook ma a legnagyobb véleményformáló kommmunikációs eszköz, a legerősebb média Magyarországon, amely nélkül egy pártelnök még egy országjárást se tud normálisan lebonyolítani. Ha ezt nem támogatja Magyar Péter, vagy újra cinikus módon azt hazudja, hogy nem is létezik ez a Meta-cenzúra ellenem, akkor ennek az etikai kódexnek semmi értelme, akkor ez csak egy újabb trükk

– zárta a posztot.

