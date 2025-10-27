Meggyilkolta az apját egy férfi Pécsett

Meggyilkolta az apját egy 47 éves férfi Pécsen. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint vasárnap hajnalban kaptak bejelentést arról, hogy megöltek egy helyi férfit Pécsett.

A helyszíni szemle és az elsődleges adatok alapján a rendőrök megállapították, hogy a 76 éves férfit olyan súlyosan bántalmazta a fia, hogy az a helyszínen meghalt.

Az emberöléssel gyanúsított 47 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

Egy másik pécsi férfi a faliórájáért és a tévéjéért végzett korábban a 94 éves áldozatával.