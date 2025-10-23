A következő élő közvetítés része Magyar Péter a Hősök terén: Nyerni fogunk, nem kicsit, hanem nagyon

A forradalmat ugyan elárulták Orbán Balázs példaképei, de a szabadság lángját nem tudták kioltani – fogalmazott Magyar, majd hozzátette:

Ott ég ma is bennünk.

’56 hősei nem voltak hibátlanok, és nem mind születtek forradalmárnak, sokan féltek, sokan hallgattak – szögezte le ezután, de megjegyezte, hogy „amikor a történelem kopogtatott az ajtón, felismerték: a haza szeretete többet ér minden korábbi döntésnél.”

Ez ma is érvényes: a szabadság ott születik, ahol megszűnik a félelem, és mi ma már nem félünk.

Magyar szerint ma nincsenek fideszesek és nincsenek tiszások:

Ma magyarok vagyunk, akkor is, ha a Nemzeti Meneten, és akkor is, ha a Békemeneten voltunk. Mind magyarok vagyunk.

