Magyar a nagyszülőktől is kért valamit

A politika ma Magyarországon a kifárasztásról szól, fogalmazott Magyar, majd azt mondta: a hatalom azon dolgozik, hogy kifárassza a magyar nemzetet. A gyűlölet karmesterei hergelnek magyart a magyar ellen – mondta. Az előbb említett megbékélés jegyében úgy szólt a Békemenet résztvevőire utalva:

nyújtsunk kezet ma azoknak, akik egy másik rendezvényen gyűltek ma össze.

Legyen célunk, hogy a közbeszédet visszahozzuk a tisztesség, a tények és az egymás iránti tisztelet jegyében – kérte Magyar az összegyűlt tömeget, majd arra is felszólította a résztvevőket, hogy figyeljenek jobban egymásra.