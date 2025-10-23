A következő élő közvetítés része Magyar Péter a Hősök terén: Nyerni fogunk, nem kicsit, hanem nagyon

Magyar a nagyszülőktől is kért valamit

2025. 10. 23.
A politika ma Magyarországon a kifárasztásról szól, fogalmazott Magyar, majd azt mondta: a hatalom azon dolgozik, hogy kifárassza a magyar nemzetet. A gyűlölet karmesterei hergelnek magyart a magyar ellen – mondta. Az előbb említett megbékélés jegyében úgy szólt a Békemenet résztvevőire utalva:

nyújtsunk kezet ma azoknak, akik egy másik rendezvényen gyűltek ma össze.

Legyen célunk, hogy a közbeszédet visszahozzuk a tisztesség, a tények és az egymás iránti tisztelet jegyében – kérte Magyar az összegyűlt tömeget, majd arra is felszólította a résztvevőket, hogy figyeljenek jobban egymásra.

Kérem a nagyszülőket, hogy hallgassák meg gyakrabban az unokáikat, amikor a jövőjükről beszélnek.

Magyar Péter a Hősök terén: Nyerni fogunk, nem kicsit, hanem nagyon
