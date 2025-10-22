Büntetőeljárást indított a rendőrség a szolnoki gimnáziumnál történt buszbaleset ügyében

Büntetőeljárást indított a rendőrség a szerda reggeli szolnoki buszbaleset ügyében. Egy helyi járatos busz közlekedett Szolnok Szandaszőlős irányából a belváros felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények között lehaladt a Tisza-hídról, majd a körforgalomnál a Varga Katalin Gimnázium falának csapódott. A baleset következtében egy gyalogos és a buszon utazók közül sokan megsérültek.

Mári Ilona, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre reagálva azt mondta, hogy a Szolnoki Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt, szakértők bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán azt írta, hogy az előzetes információik szerint egy fő súlyos, 21 utas és egy gyalogos pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. Megfigyelésre pedig kórházba szállították a buszvezetőt is.

Györfi Mihály, a város polgármestere további részleteket osztott meg lapunkkal a megrázó balesettel kapcsolatban. Elmondása szerint a rendőrség vizsgálja, hogy rosszullét vagy műszaki hiba okozta-e a balesetet.