Puzsér: az országnak nincs se jelene, se jövője a Moszkva felé vezető úton

2025. 09. 27. 15:35
Puzsér Róbert polgártársakként szólította meg a kirándulókat, majd arról beszélt, hogy az orosz megszállás 75 évvel ezelőtti kezdete óta a magyar nemzetnek kétszer nyílt alkalma arra, illetve ennyiszer volt elegendő bátorsága, ereje, akarata, hogy elérje az 1848-ban kitűzött céljait: a nemzeti függetlenséget és a politikai szabadságot.

Azt mondta, ma sem engedünk ’48-ból, mint ahogy ’56-ból sem. Azokat a hősöket tiszteljük a szabadságharcosainkban, akik az életük árán is hajlandóak voltak szembeszállni az elnyomóikkal, mondta. Nagy Imrében és mártírtársaiban pedig azokat az államférfiakat tiszteljük, akik képesek voltak leszámolni „a szent kommunista tabukkal, azaz az orosz birodalom feltétlen szolgálatával és a párt diktatúrájával”.

„Mi, a ’48-as és 56′-os hősök örökségének nyomán állva állítjuk, hogy Magyarországnak nincs se jelene, se jövője a Moszkva felé vezető úton”.

