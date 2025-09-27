Hadházy kapott olyan infókat, hogy az átláthatósági törvényt elengedte a Fidesz

Hadházy Ákos azt mondta még a kirándulás elindítása előtt, hogy nagyon úgy tűnik, az átláthatóságinak nevezett törvény „kimúlt”. Az nincs a parlament napirendjén, és kapott olyan információkat, amelyek szerint nem is lesz. A keddi tüntetéseket ezzel együtt folytatják, hogy követeljék a technofasiszta törvény visszavonását, és hogy elérjék, a körülmények legalább ne legyenek rosszabbak, mint az előző választások idején. Azt mondta, ilyen tüntetéseket nem szervez Hatvanpusztára, de buszos kirándulásokat tarthatnak még, ugyanis sok a látnivaló a környéken.