A következő élő közvetítés része Zajlik a hatvanpusztai szafari, Hadházy a hatalom nyílt hazugságáról, Puzsér szabadságszerető magyarokról beszélt

Hadházy kapott olyan infókat, hogy az átláthatósági törvényt elengedte a Fidesz

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Dienes Gábriel
2025. 09. 27. 15:53
Adrián Zoltán / 24.hu

Hadházy Ákos azt mondta még a kirándulás elindítása előtt, hogy nagyon úgy tűnik, az  átláthatóságinak nevezett törvény „kimúlt”. Az nincs a parlament napirendjén, és kapott olyan információkat, amelyek szerint nem is lesz. A keddi tüntetéseket ezzel együtt folytatják, hogy követeljék a technofasiszta törvény visszavonását, és hogy elérjék, a körülmények legalább ne legyenek rosszabbak, mint az előző választások idején. Azt mondta, ilyen tüntetéseket nem szervez Hatvanpusztára, de buszos kirándulásokat tarthatnak még, ugyanis sok a látnivaló a környéken.

