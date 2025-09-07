Orbán Viktor: Nyugaton a profit a fontos, itthon a rezsicsökkentés

Miért nem ment tönkre Magyarország, miközben az EU tönkre ment? – kérdezi Orbán.

Azért, mert időben, 2010-ben, amikor megnyertük a választást, leváltunk az európai gazdasági modellről, ami magát jóléti államnak nevezi, de igazából egy segélyalapú gazdaság. Mi a munkaalapú társadalomban hiszünk. Látszólag nincs különbség, de közben vannak. Például a munkaerőpiaci szabályozás: miénk a legrugalmasabb, azon az alapon nyugszik, hogy aki akar dolgozni, az tudjon is. Vagy a munkanélküli segélyt: itt három hónapig tart, és ha vége van, közmunka van. Nyugaton az elgondolhatatlan. Az adórendszerünk is teljesen más – sehol máshol nincs ilyen, mindenhol progresszív. A családtámogatások tekintélyes részét munkához kötötten adjuk, nem alanyi jogon. Ugyanez van az örökösödésnél: nincs örökösödési adó, ugyanis itthon az a gondolat, hogy nemcsak az a tiéd, ami a tiéd, hanem a családodé. A tranzakciós illeték, a pénz áfája, Matolcsy zseniális ötlete.

Rezsicsökkentés, energiapolitika. Mindenhol a profit és a megtérülés van az első helyen, itthon nem.

Otthonteremtés: a legtöbb országban az albérlet a fontos, itthon az a fontos az embereknek, hogy a feje fölött saját tető legyen. Amin most dolgozunk, az a nők egzisztenciális biztonsága, azaz ha szültél két gyereket, nem kell többet adót fizetned.