Orbán Viktor Kármán Andrásról: Látom, van új gazdasági tótumfaktum, egy bankár

Nyilvánvaló, hogy országunk előtt két lehetőség áll, ezek közül kell választanunk. Az első, hogy csatlakozunk a brüsszeli politikához. Egyszerűen rákötjük Magyarország kocsiját az EU szerelvényére. Ma van egy olyan ajánlat, hogy Magyarország tegye ezt, ezt mondja a DK nagyon régóta, ezt mondja a Tisza is. A másik az, hogy kitartunk a modell mellett, amit tizenöt éve alakítottunk ki
– elemezte a hazai helyzetet Orbán Viktor Kötcsén.
Ma a Brüsszelt támogató politika vezetőjének a kezét fogják Brüsszelben, a mentelmi jogával. Ha kiadnák, akkor lopás és bennfentes kereskedés miatt bíróság elé kell állnia. Látom, van új gazdasági tótumfaktum, egy bankár, aki az Erste fizetési listáján van. (Utal itt Kármán Andrásra – a szerk.)
Kimaradni a háborúból, kimaradni a közös adósságból, migráció elutasítása, a V4 újraszervezése, speciális kapcsolatok ápolása az USA-val, Oroszországgal és Kínával. Saját pénz, függetlenség – ez a ’26-os választás politikai szerkezete
– foglalta össze, Magyar Péter nevét pedig szándékosan kerülte, az ellenzék vezetőjeként hivatkozott rá.
Ennek a mai helyzetnek a kiindulópontja az, hogy mi vagyunk az esélyesek. Vannak kimutatások, a mi méréseink szerint 106 körzetből nyolcvanat megnyernénk és ez stabil kormányzásnak adna terepet. Megvannak a jelöltjeink, vannak erősödő digitális képességeink és vannak célzott gazdasági programjaink. Itt átütemezést kell végrehajtanunk, mert azt hittük, év elején ezekkel meg tudunk indulni, de a háború nem ért véget és ez blokkolta a gazdaságot. A gazdasági növekedés se ment fel oda, ahova szerettük volna, ezért az összes programunkat fél évvel el kellett halasztani. De megindultak és később meglátjuk, szerencsésen alakultak-e. Mik ezek? Július 1-gyel adómentessé tettük a GYES-t és a CSED-et. Megnöveltük az adókedvezményt, ami a gyerekek után járt. Szeptember elsején indult az Otthon Start Program. A nyugdíjasok nemsokára megkapjuk a 30 ezer forintos utalványaikat. Novemberben érkezik a nyugdíj-kiegészítés, januárban jön a fegyverpénz, meg tudjuk védeni a 13 százalékos tervezett minimálbéremelést, a 13. havi nyugdíjat pedig kifizetjük február elején.