Orbán Viktor: Amíg a háború tart, az Európai Unió béna kacsa

Már ma is vannak olyan nyugati országok, ahol a házasság mellett engedik az élettársi bejegyzést is párhuzamosan. Halad előre az iszlamizáció, a migránsok beengedése, emiatt a közrend felbomlik. Nem azért, hogy fájdítsam a szívűnket, de elmondom, hogy lehetett másképpen. Ki kellett volna egyezni az oroszokkal gazdasági értelemben. Az Egyesült Királyságot benn kellett volna tartani, az iszlámot pedig kívül. Integrálni kellett volna a Balkánt. Mindez azért nem történt meg, mert Európának nem voltak vezetői, hogy megcsinálják. Ezek az emberek otthon nem voltak stabilak – ha nincs Magyarországéhoz hasonló biztos politikai háttered, akkor nem vagy képes ezeket végigvinni

– mondta Orbán Kötcsén, majd a háborúról beszélt.

Ki mit akar? Hogy ezt megértsük, ahhoz egy magaslest kell állítanunk. A kulcs az, hogy a globális piac állam a múlté, versenyező blokkok és piacok lesznek, visszatér a nagyhatalmi politika. Az EU-s vezetők azt hiszik, hogy ha megerősítik az EU-s intézményeket, akkor ezen keresztül lehet nagyhatalmi politikát csinálni. Az orosz cél a nyugati térnyerés korlátozása. A kínai cél, hogy az USA által dominált világrendet polarizálják és hozzáférjenek Oroszország gazdasági rendszeréhez. Az ukrán cél, hogy a háborús pénzek továbbra is érkezzenek és elkerüljék a csődöt. Mi az uniós cél? A háborús helyzet és az USA benntartásának fenntartása. Az EU amíg a háború tart, béna kacsa. Pedig ha ki vagy szolgáltatva biztonságilag, nem tudsz autonóm gazdasági tárgyalásokat folytatni. Európának nem Washingtonban kéne kilincselnie, hanem Oroszországba kéne mennie. Fontos, hogy az Ukrajna és az Európai Unió között legyen egy stratégiai együttműködés, mi nem vagyunk ukránellenesek. Egy összeomló Ukrajna mellettünk óriási veszély. Az EU-tagság viszont nem opció. Amíg tart a háború, India és Kína felé nyitni nem tudunk. A háború folytatása egy vesztes stratégia.