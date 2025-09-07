Magyar Péter Orbánról: A szomszédba és focimeccsre is milliárdos magánrepülővel megy

Ezután rátért arra, hogy Lengyelország szinte mindenben lehagyott minket Orbán és Gyurcsány miatt. A múltban ragadtunk.

Amíg ők utakat építettek, vasutat fejlesztettek, nálunk a kátyúk szaporodtak és balkáni színvonalúra süllyedt a vasút. Náluk 200 km-es sebességgel robogó új vonatokat adnak át, nálunk azt ünneplik, ha 15 év kétharmados kormányzás után újra működik az állomáson az illemhely

– mondta Magyar, hozzátéve, hogy míg a lengyelekhez visszamennek a fiatalok, nálunk kiürül a vidék. Szerinte ez a Gyurcsány-Orbán korszak mérlege.

Magyar szerint a lepel lehullt, a szemre rakott hályog eltűnt, egy ország látja már, mit jelent a folyamatos gyűlöletkeltés és uszítás.

Hatvanpuszta kordonok mögött dáridózó és reszkető lakója nem érti, miért nem működik már az áfium, amit olyan régóta kever

– mondta Magyar, hozzátéve, hogy mára a varázslat elmúlt, a király, a török császár meztelen.

Ezután ráfordult Orbánra, akiről azt mondta, mára az ország, és talán Európa leggazdagabb embere lett. „Földesúr, jachtkapitány. Aki a szomszédba és focimeccsre is milliárdos magánrepülővel megy. Ahogy az egész családja. Ő a gyűlölet vámszedője” – mondta a kormányfőről, aki szerint 2 millió forintot vett el minden magyartól.

Mert inkább legyen nála és a családjánál a mi pénzünk, mint kórházakban, iskolákban, szigetelt házakban, gyors vonatokban, egy működő országban. Úgy gondolja, hogy inkább legyen pálmaházban, zebrákban, jachtokban, repülőkben, offshore számlákon, mint a magyarok zsebében

– mondta Magyar, hozzátéve, hogy az elmúlt húsz év mostanra véget ért: egy új fejezetet nyitnak, amelynek a címe, Működő Magyarország.

Szerinte a történelem talán utoljára kinyitotta előttünk az ajtót: „kaptunk egy utolsó esélyt, hogy visszaadjuk az országot a polgárainak, hazahozzuk a fiataljainkat, és a jövő fényében éljünk, ne a múlt árnyaiban.”