Török Gábor: Több mint két órát beszélgettünk Orbán Viktorral

Az, hogy mi hangzik el egy ilyen találkozón, a dolog logikájából fakadóan nem publikus. Amikor politikusokat megkeresek azzal, hogy segítsenek az elemzéseimet megalapozottabbá és tényszerűbbé tenni, biztosítsanak lehetőséget háttérbeszélgetésre, akkor mindig jelzem is, hogy az, ami ott elhangzik, az nem kerül a nyilvánosság elé. Ugyanakkor beépül a gondolkodásomba, segít dolgokat megérteni, esetleg megerősíteni. Az Orbán Viktorral történt találkozó olyan, számomra nagyon szerencsés alkalom volt, amelyen több mint két órán keresztül volt lehetőségem a miniszterelnökkel beszélgetni. Tudtam, hogy fénykép lesz a következménye, de ez egyáltalán nem zavart, mert azt gondolom, ha egy politikussal, különösen egy miniszterelnökkel lehet személyesen találkozni, beszélgetni, az felbecsülhetetlen érték.

– mondta Török Gábor a Törökülésben a miniszterelnökkel közösen megejtett fagyizásról, amely egy 2016-os fogadás nyomán valósult meg. Az elemzői, újságírói szerepfelfogások, illetve az ezekből következő magatartások kapcsán a politikai elemző elmondta, teljesen el tudja fogadni azt a szerepfelfogást, amely nagyjából pártszóvivői szerepnek felel meg, s onnan nézve határátlépés lehet egy ilyen találkozó, ugyanakkor az ő szerepfelfogása arról szól, hogy az ember nem harcosa valamelyik oldalnak, hanem megfigyelője a politikai versenynek, még ha vannak is személyes értékei, preferenciái.

Bánszegi Rebeka – a teljes egészében a 24 Extra Csúcs-előfizetői számára hozzáférhető – Törökülésben a találkozó háttere mellett arról is kérdezte Törököt, mi a véleménye a nagy politikai versenyzők nyári teljesítményéről. Az elemző arról beszélt, nem kedveli azt a megközelítést, amelyben napi vagy heti győztest hirdetnek a politikai versenyben, mert annak nem az a célja, hogy valamelyik versenyző rövid időn belül győzelmet arasson. Mint rámutatott:

Hiába nyerem meg egy adott nap, vagy akár egy háromhónapos időtáv politikai versenyét, ha ez nem visz előbbre a stratégiai céljaim érvényesülésében, és végül rosszabbul szerepelek a választásokon.

Ugyanakkor azt nagyon is érdemes figyelemmel követni szerinte, hogy ki, milyen stratégiával dolgozik: a Fidesznél Orbán Viktor egy korábban soha nem látott kommunikációs offenzívát indított, a Tisza Párt pedig leginkább túl akart lenni ezen a nyáron, de Magyar Péter sem azt választotta, hogy visszafogja magát, hanem pont ellenkezőleg, úgy akart rajta túllenni, hogy meghosszabbította magát Bicskéig, tehát azt az aktivitást, amit korábban mutatott, megszorozta kettővel, elképesztő mennyiségű különböző akciót hajtott végre.

Török mindezen kívül beszélt arról is, hogy:

a Tisza Pártnak a jelöltkiválasztás lehet az Achilles-sarka,

Magyar Péternek fontos, hogy azt mutassa, amíg a Fidesz urizál, ő az emberek között jár,

arra gyanakszik, Orbán Viktornak a nyáron látott munkássága egy erre az időszakra alkalmazott stratégia volt, nem akarták, hogy a nyár számukra holtidény legyen úgy, hogy tudták, Magyar minden napot kihasznál majd,

miért most érkezett meg a korrupció a Fidesz problémái közé, s mi a hatvanpusztai történet tanulsága,

miért fontos a Fidesznek az ügyhöz kapcsolható gondolatmankók garantálása a szavazói számára, hogyan segítenek ezek az érvek a vacsoraasztalnál,

de szóba került a köztársasági elnök munkássága is.

