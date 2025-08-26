választási kampányfideszlázár jánosválasztás 2026
Lázár János aktív szerepet vállal a Fidesz választási kampányában

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 08. 26. 17:06
Varga Jennifer / 24.hu

Ősszel nem csak újraindítja a Lázárinfót az építési és közlekedési miniszter, hanem aktívan szerepet is vállal a választási kampányban – erősítette meg a Telexnek Lázár János sajtófőnöke.

A Szabad Európa már hétfőn arról írt, hogy a politikus belép a Fidesz kampánycsapatába, azt pedig a Telexnek erősítették meg Lázár környezetéből, hogy a tárcavezető részt vett a 106 egyéni országgyűlési képviselőjelölt meghallgatásán. Lázár János úgy nyilatkozott, hogy Orbán Viktor számít a munkájára és a véleményére.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 444 értesülései szerint a Fidesz kampányfőnöki posztját Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója veheti át Gyürk Andrástól.

