Azt állítja a Ferihegyen hat kiló kokainnal lekapcsolt 70 éves férfi, hogy Új-Zélandig vitte volna a csomagot, de nem tudta, mi van benne

Egy 70 éves magyar állampolgárt fogtak el a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, miután kézipoggyászában több mint 6 kilogramm kokaint találtak – tudta meg az RTL Híradó.

Az idős férfi július végén érkezett Ecuadorból Isztambulon keresztül Budapestre. A NAV pénzügyőrei a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Bűnügyi Igazgatóságának jelzésére vizsgálták át a csomagját. A kézipoggyászban egy fogászati készüléket találtak, amelyet a szakemberek gyanúsnak találtak: a külső borítás preparált volt, a rögzítések idegen csavarokkal történtek, és a készülék többrétegű burkolatát megbontva kokain került elő.

A csatorna híradása szerint a férfi a hatóságoknak azt vallotta, hogy

nem tudta, mit szállít, az interneten bízták meg a csomag elhozatalával, az utazást fizették, a végállomás pedig Új-Zéland lett volna.

A Fővárosi Főügyészség kezdeményezte az idős férfi letartóztatását, a bíróság pedig elrendelte a kényszerintézkedést. Indoklásuk szerint a férfi jelentős törvényi fenyegetettségnek van kitéve, és fennáll a veszélye, hogy befolyásolja a bizonyítást vagy újabb bűncselekményt kövessen el.

Ha bűnösnek találják, a férfi akár 20 évet is kaphat.