ferihegyliszt ferenc nemzetközi repülőtérkokainkábítószer
Belföld

Azt állítja a Ferihegyen hat kiló kokainnal lekapcsolt 70 éves férfi, hogy Új-Zélandig vitte volna a csomagot, de nem tudta, mi van benne

admin Vaskor Máté
2025. 08. 14. 20:06

Egy 70 éves magyar állampolgárt fogtak el a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, miután kézipoggyászában több mint 6 kilogramm kokaint találtak – tudta meg az RTL Híradó. 

Az idős férfi július végén érkezett Ecuadorból Isztambulon keresztül Budapestre. A NAV pénzügyőrei a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Bűnügyi Igazgatóságának jelzésére vizsgálták át a csomagját. A kézipoggyászban egy fogászati készüléket találtak, amelyet a szakemberek gyanúsnak találtak: a külső borítás preparált volt, a rögzítések idegen csavarokkal történtek, és a készülék többrétegű burkolatát megbontva kokain került elő.

A csatorna híradása szerint a férfi a hatóságoknak azt vallotta, hogy

nem tudta, mit szállít, az interneten bízták meg a csomag elhozatalával, az utazást fizették, a végállomás pedig Új-Zéland lett volna.

A Fővárosi Főügyészség kezdeményezte az idős férfi letartóztatását, a bíróság pedig elrendelte a kényszerintézkedést. Indoklásuk szerint a férfi jelentős törvényi fenyegetettségnek van kitéve, és fennáll a veszélye, hogy befolyásolja a bizonyítást vagy újabb bűncselekményt kövessen el.

Ha bűnösnek találják, a férfi akár 20 évet is kaphat.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kandász Andrea reagált Gáspár Győző állítására: „Szó sincs szerelmi kötelékről!”
Botulizmus: így válhat halálossá egy szendvics
Kálnoki Kis Attila: Zsákutcába úszott Shane Tusuppal az Egerszegi-utódnak kikiáltott Jackl Vivien
A 92 éves Vitray Tamásnak nemrég azt mondta az orvosa, hogy a biológiai életkora legfeljebb 60-65 év
Lemondták a Margaret Island és ByeAlex koncertjét az augusztus 20-i állami ünnepségre
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik