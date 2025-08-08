liszt ferenc repülőtérferihegyparkolás
Változik a parkolási rend Ferihegyen

2025. 08. 08. 15:38
Megváltozik a forgalmi rend a Liszt Ferenc Repülőtéren, miután pénteken befejezték a reptéri híd és az indulási szint felújítását, írja a Telex. Az új rend értelmében  augusztus 15-től személyautóval nem lehet majd felhajtani az érkezési szintre, hanem a termináltól egy-két perc sétára található Terminál Parkolóban lehet parkolni, napi egyszer öt percig ingyesen.

Augusztus 8-tól átmenetileg a maximum 5 tonnás járművek hajthatnak fel az indulási szintre, ahol a járdaszigettel párhuzamosan lehet megállni, amíg az utasok kiszállnak, augusztus 15-től pedig személyautóval már nem lehet az érkezési szintre hajtani. Ide ezentúl csak a BKK által üzemeltetett buszjáratok, taxik, NT engedéllyel rendelkező szolgáltatók és hatósági járművek hajthatnak fel, valamint azok, akiknek van mozgáskorlátozott kártyájuk.

A 100E busz forgalma változatlan, a turistabuszok pedig továbbra is a buszterminálban állnak meg.

