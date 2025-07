Takács Pétert szaván fogná a szakszervezet

A valóság és az egészségügyi államtitkár által közölt szakdolgozói átlagkereset között 60 ezer forint a különbség – mondta a Népszavának Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) elnöke. Takács Péter államtitkár a nyilatkozataiban többször is azt mondta: „(…) 800 ezer forinthoz közelít az ápolók bruttó bére. Ez nem alapbér, ebben benne vannak a műszakpótlékok.” Ezek szerint az államtitkár keresetekről beszélt, de a Központi Statisztikai Hivataltól (KSH) adatai szerint a 740 ezer forintos átlagkereset is havi 20 órányi többletmunkával jön össze. A FESZ azt kéri, a kimutatott különbözetet még az idén adják oda valamennyi dolgozónak.

A KSH-tól kért adatok azt is igazolják, hogy a bérek és keresetek közti különbség az egészségügyben a legnagyobb. Az orvosi kereseteknek is csak a 67 százalékát adja az alapbér, a többi a túlmunka. A szakdolgozók esetében 75 százalék ez az arány. A többlépcsős béremeléssel most egy szakdolgozó átlagos alapbére 555 000 forint, az orvosoké pedig 1 474 000 forint. Soós Andrianna szerint a szakdolgozók átlagbérénél a lemaradás csökkent más ágazatokéhoz képest, de az a nemzetgazdasági átlagbérektől még mindig 10-15 százalékos. Mivel a kormány idén és jövőre sem tervez béremelést az egészségügyben, más ágazatokban viszont igen, a lemaradás fokozódik, amit elfogadhatatlannak tart. Mint mondta: a szakdolgozók többsége a meghirdetett, gyermekek utáni adókedvezményben sem részesülhet, hiszen az érintettek átlagéletkora 50 év körül van.

Korábban a Magyar Orvosi Kamara (MOK) vitatta a kormányzati plakátokon orvosi bérekről megjelent adatot. Azokon az szerepelt, hogy 2 millió forint az orvosi átlagbér. Azt írták, a Takács Péter egészségügyi államtitkártól kapott adatokból az tűnik ki, hogy heti 40 órányi munkáért bruttó 1 513 606, azaz nettó 1 millió forintot vihetnek haza. Ez az átlag is csak a rendkívül kedvezőtlen, elöregedett korfából adódik, a fiatal orvosok pályájuk első öt évében nettó 450-570 ezer forintot keresnek. A hétvégi és éjszakai ügyeleti munkáért pedig óránként nettó 3000-6000 forintot kapnak.