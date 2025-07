Nagykanizsán áradt a Tisza – képeken a szombati pártkongresszus

Működő ország címmel tartott kongresszust Nagykanizsán a Tisza Párt, amelyen nem csak az oktatással, az egészségüggyel vagy a vízüggyel kapcsolatos beszélgetéseket hallgathattak meg a résztvevők, de Magyar Péter meghirdette a párt New Deal programját, amely átfogó reformokat ígér a lakhatás és a vasúti közlekedés területén is, és választási győzelem esetén bejelentették egy nemzeti vagyonvisszaszerzési hivatal megalakítását is. Galériánk a rendezvényről.