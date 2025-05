Az éppen loholó Gulyás Gergely után eredt a videózó Szabó Bálint, akit végül rendőrök állítottak meg

Szabó Bálintot nemrég a Dunából mentették ki az egyik keddi tüntetés után, sőt, újra is kellett éleszteni – mindez azonban nem vehette el a kedvét a magyar közélettől. Olyannyira nem, hogy Szabó ma még a futó Gulyás Gergely nyomába is eredt, és olykor próbált is tőle kérdezni valamit. A miniszter nem túl jól hallhatóan reagál rá olykor valamit. A negyedórás opuszban Gulyás futástechnikáját is alaposan szemügyre vehetjük.

Szabót – aki jelenlétével a mai tüntetést is megtisztelte – végül rendőrök állították meg a Margit-hídon.