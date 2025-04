Budapesti lakásmaffia: a lehúzásokat irányító ügyvéd négy év börtönt, kolléganője felfüggesztettet kapott

Jogerős ítélet született annak a két fővárosi ügyvédnek az ügyében, akik csalással szerezték meg rászoruló emberek ingatlanjait Budapesten. A lakásmaffia-jellegű cselekményeket irányító ügyvéd négy év börtönt, míg a kolléganője felfüggesztett szabadságvesztést kapott.

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy a két ügyvéd egybehangzóan tagadta a bűnösségét az eljárás során.

A Fővárosi Törvényszék azonban jogerősen is bűnösnek mondta ki őket. Az ítélet lényege szerint egy büntetett előéletű, ingatlanközvetítéssel foglalkozó férfi egy polgári per kapcsán ismerkedett meg egy ügyvéd férfival. Az ügyvéd képviselte a férfit, illetve a per végén az ingatlant meg is vette az ellenérdekű felektől.

A főügyészség tájékoztatása szerint ebbe bevonta egy ügyvéd kolléganőjét is, aki a szerződést ellenjegyezte. A férfi és az ügyvédek ezt követően több esetben is áron alul szerezték meg a kiszolgáltatott anyagi helyzetben élő, s ezért könnyen befolyásolható, megtéveszthető emberek ingatlanait.

Az ingatlanos felkutatta a nehéz helyzetben lévő embereket, majd bemutatta őket az ügyvédnek azzal, hogy ő majd képviseli az érdekeiket és segít rajtuk. Amikor a férfi ügyvéd volt a tulajdonszerző, akkor női társa jegyezte ellen a szerződéseket. 2008 és 2014 között hat ingatlant érintően követtek el csalásokat változatos módon.

Volt, hogy két eltérő tartalmú szerződést készítettek, volt, hogy más vételárat foglaltak szerződésbe a ténylegesnél. Olyan is történt, hogy egyszerűen elhitették az ügyféllel, valójában csak ideiglenesen, az általa a férfi ügyvédtől kapott kölcsön fedezeteként válik meg ingatlanától. A férfi ügyvéd több ingatlant az édesanyjára ruházott át később. A cselekménysorozattal a vádlottak közel 70 millió forintos kárt okoztak, amelyet csak kis mértékben és részben a büntetőeljárás megindulása miatt térítettek meg

– közölte az ügyészség.

A férfi ügyvéd jogerősen négy év börtönt és 600 ezres büntetést kapott, emellett tíz évre eltiltották a jogászi foglalkozásától és vagyonelkobzást is elrendeltek vele szemben. A kolléganője két év felfüggesztett börtönt kapott. Az ingatlanos férfi a másodfokú eljárás során elhunyt, vele szemben emiatt az eljárást meg kellett szüntetni.