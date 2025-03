Zebraidomár Orbánról, történelem főutcáján járó fiatalokról is beszélt Győrben Magyar Péter

Tavaly június 5-én, a választási hadjárata vidéki kampányzáró rendezvényén járt legutóbb Győrben Magyar Péter, aki ezt a szombat este az észak-dunántúli megyeszékhelyen tartott gyűlésen fel is idézte. Ezúttal jóval kisebb tömeg gyűlt össze a városháza melletti Bisinger-ligetben lévő Országzászló-emlékműnél. Igaz, a múlt évi Tisza-rendezvényt nehéz lett volna felülmúlni: 24.hu negyedszázada Győrben élő tudósítója még nem látott ekkora tömeget vonzó politikai gyűlést a városban. A Zúgó szél című dalra bevonuló, ezúttal is a nemzetiszínűre mázolt teherautó platójáról beszélő Magyar Péter azzal indította beszédét, hogy Győrben is a Tisza a legerősebb politikai erő. „Lezártuk a 20 éves Orbán-Gyurcsány-korszakot” – mondta. A mostani gyűlésen kisebb volt a rendőri készültség is, mint a korábbin: alig pár egyenruhást láttunk a közelben, de nem is történt semmilyen incidens.

A Tisza Párt elnöke több olyan nemrég történt esetet is említett, amelynek alkalmával a Nemzet Hangja nevű szavazási kezdeményezésükre aláírást gyűjtő aktivistáikra támadtak. Így a Pesterzsébeten a tiszásokat sértegető, gyalázó, fenyegető, korábban pedig Semjén Zsolttal fotózkodó Cs. Sándor akcióját (aki nem más, mint az 1999-ben meggyilkolt, a szervezett bűnözéshez köthető Seres Zoltán volt embere), valamint a kelenföldi esetet, ahol már egyenesen akasztással fenyegették a pártaktivistákat.

Magyar Péter egyértelműen az általa zebraidomárnak és maharadzsának is nevezett Orbán Viktor március 15-i poloskázós beszédének tulajdonítja ezeket az erőszakos cselekményeket, amellyel a miniszterelnök „kiszabadította az erőszak szellemét a palackból”.

Ezután a köztársasági elnöktől követelte, szólítsa fel Orbán Viktort. hogy „ne sodorják hazánkat egy polgárháború-közeli helyzetbe”, valamint a kormányfő „hívja vissza a csahosait” az utcákról.

8 fotó

Magyar Péter szerint ez a közterületi erőszak annak a jele, hogy ők is érzik, hogy vége van. Azt is hozzátéve, hazánk helye ott van, ahová már Szent István is szánta: Európában. Vármegyei körútjánál példának hozta fel Beledet, ahol több százan voltak jelen, ami a Tisza elnöke szerint bizonyítja, hogy vidéken sem félnek már az emberek.