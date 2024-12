Egy férfi orvosnak öltözve járkált kórházakban, a rendőrség kuruzslás gyanúja miatt nyomoz

Székesfehérváron egy férfi heteken át orvostanhallgatónak vagy orvosnak magát kiadva járt kórházakban, és a feol.hu szerint szakmai gyakorlatokon is részt vett, beléphetett a műtőbe, de még injekciót is beadott egy betegnek. Ezen felül mentős ruhában szállított betegeket a Szent György Egyetemi Oktató Kórházba, és az adataikat, telefonszámaikat is rögzítette. Az álruhás férfi több kórházban is lebukott, hivatalos feljelentés mégsem történt, habár az érintett intézmények értesítették a rendőrséget.

Az Országos Kórházi főigazgatóság hétfőn kiadott közleményében azt írta, hogy rendkívüli jelentésekből értesült a sajtóban is megjelent „sajnálatos és egyben felháborító eseményekről”. A kórházfenntartó az összes érintett – nyugat-magyarországi – intézményben belső vizsgálatot rendelt el, melyek részben lezárultak, részben folyamatban vannak. Azt közölték, hogy a vizsgálatok eddigi megállapításai szerint az ismeretlen jelenléte egyetlen betegnek sem okozott további egészségkárosodást, egészségromlást.

Az OKFŐ utasítására intézményei felülvizsgálták belső szabályozórendszereiket, az intézményekbe és az egyes osztályokra történő belépésre vonatkozó előírásaikat, a kórházak menedzsmentjei felhívták a betegellátó szervezeti egységek vezetőinek és dolgozóinak figyelmét az ellátásban résztvevők személyazonosságának – egyebek mellett az azonosító kitűzők meglétének – ellenőrzésére, különösen abban az esetben, amikor a gyógyító munkában külső közreműködő vesz részt. Az OKFŐ intézkedett arról is, hogy a kuruzslás gyanúja miatt folyamatban lévő rendőrségi nyomozást a kórházak minden rendelkezésükre álló eszközzel támogassák

– írta a közlemény.