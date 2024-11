Vogel Evelin szerint a segítője kapcsolatban áll a Fidesszel

Én magamtól nem kezdtem volna felvételeket készíteni

– mondta Vogel Evelin, Magyar Péter egykori élettársa a 444-nek adott interjújának.

Vogel a barátai tanácsára kezdett hangfelvételeket gyártani, amikor elmesélte nekik, hogy úgy érzi, ki akarják szorítani a pártból. Elárulta, hogy másoknak is megvannak a felvételek, de ők elmondása szerint nem a kormány emberei, a Fidesznek volt párja állításával szemben nem adott át semmit.

Magyar Pétert állítása szerint Vogel nyáron harmincmillió forintot akart kicsikarni tőle és a pártjától. Ez több hangfelvétel alapján is így történt: Magyar Péter a rendkívüli sajtótájékoztatóján mutatott be egy erről készült hanganyagot, melyet később egy ismeretlen feladótól érkezett, 100 perces felvétel is megerősített. Magyar mindezek mellett azt is elmondta, hogy Vogel egy Fidesz-közeli vállalkozó Vertán György lakásában él jelenleg, és rajta keresztül fizeti őt a kormánypárt – előbbi állítást Vertán sem cáfolta később.

A november óta szivárogtatott, Vogel által készített felvételeken, melyek Magyar szerint részben manipuláltak, a Tisza Párt elnöke állítólag a saját szavazóiról, politikustársairól és a sajtó munkatársairól tesz dehonesztáló megjegyzéseket, de kijött már olyan felvételt is, melyen kizárólag magántermészetű témák kerülnek szóba. A legutóbbi ilyen felvétel elhangzik, hogy 103 millió forintba került a Tisza Párt kampányzáró rendezvénye a Hősök terén.

Ezek az anyagok a fenyderulazigazsagra@proton.me címről érkeznek a sajtónak. A 444 azt is megkérdezte Vogeltől, hogy kapcsolatban áll-e a kormánnyal az emailek írója.

Nem tudom. Van valaki, aki segít bizonyos dolgokban, és ma már azt gondolom, hogy van kapcsolata a Fidesszel, de erről nem szeretnék részletesebben beszélni. Én nem akartam, hogy ez legyen

– válaszolta a lapnak Vogel.