„Kiszórt kibaszott sok pénzt” – újabb hangfelvétel a Tisza Pártról

Újabb hangfelvétel érkezett szerkesztőségünkhöz és más lapokhoz is a fenyderulazigazsagra@proton.me emailcímről. A mindössze 54 másodperces felvételen ezúttal nem Magyar Péter beszél, hanem a levélíró szerint Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, illetve – csakúgy mint a többi hangfelvételen – Vogel Evelin, Magyar volt barátnője.

A titokban rögzített beszélgetés során a férfi azt mondja, hogy ötvenmillió forintos mínuszban volt a szervezet, amikor átvette, és tizenhatan dolgoztak a pártnak, ám a felvétel időpontjában már nyolcvanan. Ezután a párt pénzügyeiről beszélnek. Ekkor egy Dezső nevű férfit említ meg Radnai (alighanem a pártalapítása óta Magyart segítő Farkas Dezsőről van szó), aki elmondása alapján

mindenre rábólintott, amit a Peti akart, és kiszórt kibaszott sok pénzt, 103 milliót a Hősök terei izére.

Magyar Péter nyáron szervezett tüntetést a Hősök terére, amelyen több fontosabb kampányígéretet is tett.

A férfi arról is beszél, hogy „Dezső nem mert nemet mondani” Magyarnak, ebből lett is közöttük feszültség.

Az utolsó pillanatban, amikor az utolsó két-három hét hajrában voltunk, nem voltak szerződések, számlák, Magyar Marcinak (Magyar Péter testvére – a szerk.) az ügyei, satöbbi

– hangzik el a küldője szerint vágatlan felvételen, amelyből sok konkrétum nem derül ki.

A felvétellel összefüggésben megkerestük a Tisza Pártot. Megkérdeztük többek közt, hogy Radnai beszél-e a felvételen, és valóban szóba került-e, hogy átadja a posztját. Továbbá rákérdeztünk arra is, milyen ügyei lehetnek Magyar Márton öccsének, akivel kapcsolatban arról is érdeklődtünk, szerződésben áll-e a Tisza Párttal. Ha válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Magyar Péter egyelőre Facebook-bejegyzésben reagált az újabb felvételre. Azt írta:

A Fidesz a sajtónak ma kiküldött emailben leleplezte önmagát, hiszen a mai levelükben kihangsúlyozták, hogy ez a legújabb hangfelvétel nincs összevágva, manipulálva. Tehát az eddigiek igen… Szeretném megismételni, hogy a Tisza Párt sem korábban sem most nem kap állami támogatást, kizárólag közösségi támogatásból fedezi a kiadásait. Jelenleg már majd 20 ezer előfizetője van a rendszerváltó programunknak, és sokan egyedi utalással támogatják a Nemzeti Együttbűnözés Rendszere elleni harcot. Az átláthatóság érdekében a Tisza Párt a negyedéves pénzügyi beszámolóit a párt honlapján nyilvánosságra hozta, és a jövőben is így fog tenni. A Fidesz és a többi, érdemi politikai támogatással már nem rendelkező politikai párt évi több milliárd adófizetői forintot szór ki különböző rendezvényekre, de ezekről még sosem olvashattunk a sajtóban. A kormánytól csak 2023-ban Rogán Antal haverjának, Balásy Gyulának a cégei összesen 82,6 milliárd forint megbízást kaptak rendezvényekre. A szerződések részleteit a lebonyolítók titkolják.

Magyar levezette, hogy a kormány által csak az augusztus 20-ai ünnepi rendezvény arculati megjelenésére elherdált pénzből a Tisza Párt három és félszer meg tudta volna rendezni az eddigi legszínvonalasabb, százezres Hősök terei rendezvényét. Egyúttal jelezte, a párt áll bármilyen pénzügyi vizsgálat elébe, „hiszen ellentétben a Fidesszel és a kormánnyal nem túlárazott szerződésekkel folyatjuk át az állami milliárdokat haveroknak, hanem közösségi finanszírozásból működünk, átlátható és költséghatékony módon.”

Az említett email címről immár második hete érkeznek szivárogtatott felvételek, melyek Magyar Péter szerint részben manipuláltak. A Tisza Párt elnöke állítólag a saját szavazóiról, pártja politikustársairól és a sajtó munkatársairól is dehonesztáló megjegyzéseket tett. Továbbá magánügyeiről is beszélt.

Magyar Pétert állítása szerint Vogel Evelin nyáron harmincmillió forintot akart kicsikarni tőle és a pártjától. Ez több hangfelvétel alapján is így történt: Magyar Péter a rendkívüli sajtótájékoztatóján mutatott be egy erről készült hanganyagot, melyet később egy ismeretlen feladótól érkezett, 100 perces felvétel is megerősített. Magyar mindezek mellett azt is elmondta, hogy Vogel egy Fidesz-közeli vállalkozó Vertán György lakásában él jelenleg, és rajta keresztül fizeti őt a kormánypárt – előbbi állítást Vertán sem cáfolta később. Sőt kiderült az is, hogy Varga Judit, Magyar volt felesége is Vertán Györgynek dolgozik.

Magyar zsarolás miatt feljelentést tett a rendőrségen volt élettársa ellen.