Donald Trump felhívta Orbán Viktorékat

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Budapesten, a Marcel Ciolacu román kormányfővel folytatott tárgyalást követően adott sajtónyilatkozatában jelentette be, hogy az Európai Unió tagállamainak belügyminiszterei december 12-én szavaznak Brüsszelben arról a magyar előterjesztésről, amely Románia és Bulgária schengeni csatlakozásáról szól.

A miniszterelnök egy rövid videót is közzétett az X-en, amiben azt is elárulta, hogy a munkaebéd végén fel is hívta őket Donald Trump megválasztott amerikai elnök.

Hogy miről zajlottak az egyeztetések, azt nem tudni, de Trump az európai vezetők közül elsőként egyeztetett Orbánnal az amerikai választások után, így ez azóta már a második telefon volt.

I had a fruitful meeting today with Prime Minister @CiolacuMarcel in Budapest. We also took another important step towards the Schengen-membership of 🇷🇴 and 🇧🇬. And at the end of our lunch, we even got a phone call from President @realDonaldTrump. 😎 pic.twitter.com/q57Zu6rlg3

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 22, 2024