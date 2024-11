Dobrev Klára Orbán Viktornak: Ön tolvajjá válik 60 nap múlva

– így kezdi nyílt levelét Dobrev Klára, amelyet Orbán Viktorhoz címzett.

Mától számítva ennyi ideje maradt arra, hogy az Ön mulasztása miatt ne veszítsünk el 400 milliárd forintot. Ez a pénz azért fog örökre elveszni, mert lejár a határidő, ameddig még cselekedhetett volna. E pénz kifizetését az EU az Ön kormányának korruptsága miatt függesztette fel. Ez a pénz járna nekünk, ha Önök 14 évig nem loptak volna, és most az EU nem azt mondaná, hogy ennek vége: majd akkor folyósítják Magyarország uniós forrásait, ha a magyar kormány törvények sorában garantálja a közbeszerzések átláthatóságának, az igazságszolgáltatás függetlenségének, és általában a jogállami működés alapvető feltételeinek teljesülését.

A DK EP-képviselője így folytatja:

Önöknek láthatóan nem volt sürgős, ezért a Demokratikus Koalíció végezte el a munka oroszlánrészét. Elkészítettük azokat a törvénymódosításokat, amelyek utat nyitnának az ország számára oly fontos pénzhez.

Való igaz, ezen törvényjavaslatok elfogadása után sem Ön, sem az Ön családja, sem az Ön gázszerelője, sem az Ön oligarchái nem tudnának lopni, de éppen erre lenne szükség ahhoz, hogy hazánk ne veszítse el végleg ezt a 400 milliárd forintnyi uniós támogatást. Ezeket a törvénymódosításokat egy antikorrupciós törvénycsomag formájában nyújtottuk be az Országgyűlés elé.

Levelemben minden magyar érdekében arra kérem, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja vegye napirendre, és szavazza meg ezeket a törvényjavaslatokat. Most az egyszer a lopás ne legyen fontosabb Önnek Magyarországnál, és ne hagyja elveszni ezt a pénzt csak azért, mert nem lophatja el. Most az egyszer gondoljon a magyar emberekre, a magyar kis- és közepes vállalkozásokra, valamint az önkormányzatokra! Arra kérem, hogy pártja támogassa, kormánya pedig hajtsa végre a Demokratikus Koalíció antikorrupciós törvénycsomagját, ezzel pedig tegye lehetővé, hogy ezek a pénzek megérkezzenek Magyarországra, és el is jussanak oda, ahová szánják őket.