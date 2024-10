Képviselő is volt, de gyógyító maradt – meghalt dr. Szabó János

Az MDF volt képviselője 1990-től 1994-ig volt az Országgyűlés tagja, az Önkormányzati, közigazgatási, belbiztonsági és rendőrségi bizottság, valamint a Honvédelmi bizottság munkájában vett részt. Ennyi olvasható az Országgyűlés honlapján. Dr. Szabó János 1949, május 6-án született Debrecenben, ahol az Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán 1975-ben szerzett diplomát. Ez már onnan tudható, hogy halálhíréról a Semmelweis Egyetem több mint egy hónapja beszámolt. Akkor tudatta a Szent Rókus Klinikai Tömb közössége megrendülve, hogy a kórház korábbi főigazgatója életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel hunyt el.

Pályáját honvédorvosként kezdte a karcagi laktanyában, 1980-ban általános orvostanból, 1984-ben bőrgyógyászatból tett szakorvosi vizsgát. 1988-tól a Karcag Városi Tanács Kórház bőrgyógyász főorvosa és igazgatóhelyettese lett. 1990-től a karcagi Bőr- és Nemibeteg-gondozó Intézet igazgató főorvosaként dolgozott. A Magyar Demokrata Fórumhoz 1990. januárban csatlakozott, majd a választások második fordulójában meg is szerezte Jász-Nagykun-Szolnok 8. sz. (Karcag és környéke) választókerületének mandátumát.

Képviselőként sem akart szakmájáról lemondani, 1991-től a karcagi kórház főigazgatója volt, orvosi hivatását az MDF-es képviselőség mellett is gyakorolta. 1996-tól 2005-ig a Szent Rókus Kórház és Intézményeinek Főigazgató Főorvosaként tevékenykedett és a Pest megyei Bőr- és nemibeteg- gondozóintézetet is vezette. 2005-től 2021-ig a Szent Rókus Kórház és Intézményeinél a szakrendelő Intézet igazgatói pozícióját töltötte be.

Későbbh már nem akart vezető pozíciót betölteni, de a Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézetében tovább dolgozott bőrgyógyászként, egészen váratlanul bekövetkezett haláláig.

Megnyugtató személyisége, szakmai tudása mind betegei, mind kollégái körében elismert emberré tették.

Azt írták, emlékét szeretettel őrzi a Szent Rókus Klinikai Tömb közössége.