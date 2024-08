MOHU: érdekeset állít a Sziget ügyvezetője

„Érdekeseket állít” a Sziget hulladékgazdálkodásáról a fesztivál ügyvezetője a MOHU szerint. Kádár Tamás, a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. cégvezetője a Portfoliónak adott interjújában ugyanis arról beszélt, a MOHU nem teremtette meg a visszaváltási rendszer feltételeit a fesztiválon. A szabályozás ugyanakkor kimondja, hogy a gyártónak és a forgalmazónak kötelezően ki kell fizetnie az 50 forintos betétdíjat a MOHU felé. A Sziget tehát mindenképp fizet, ám végül úgy döntöttek, elengedik a díjat, mert nem korrekt a vendégektől elkérni, ha a fesztivál területén nem tudják visszaváltani.

A MOHU szerint a feltételek megteremtése a rendezvényszervező felelőssége volt.

Mint írják, a Szigetnek több megoldást is felajánlottak, de egyikre sem voltak nyitottak: elutasították a visszaváltási pontok létrehozását, amelyek ugyanolyan pénzügyi és szállítási feltételekkel működtek volna, mint a boltokban. Felajánlották azt is, hogy a Szigeten működő vendéglátóhelyeknél megmaradt, fogyasztónak át nem adott italcsomagolásokat is összegyűjtötték volna, elszállították volna, és el is számolták volna a vendéglátóhelyeknek.

Az ezen felüli palackokat a Sziget szelektív konténerekbe gyűjti, amely palackokat ők váltanak vissza és amelyekért a MOHU kifizeti az 50 forintot. A fesztiválon több százezer palackot fogyasztanak, vagyis a Szigethez beérkező bevétel így akár több tíz millió forint is lehet. Az hogy ezzel a pénzzel mi lesz, az a fesztivál szervezőinek a döntése

– közölte a MOHU.

(via 444)