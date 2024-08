A horvátok nem ezt várták Szijjártó Pétertől

Horvátország egyszerűen nem megbízható tranzitország, erről írt múlt héten Szijjártó Péter külügyminiszter, kijelentése pedig nem sokáig maradt megválaszolatlanul.

A Portfolio szúrta ki, hogy Gordan Grlic Radman horvát külügyminiszter már múlt pénteken visszaszólt kollégájának.

Ez egy politikailag mélyen sértő kijelentés, amelyet nem vártunk az ország képviselőjétől, akinek rossz szándékú lépéseire régóta rendkívüli visszafogottsággal és mértéktartással reagáltunk

– fogalmazott.

Ennél is részletesebb választ adott az olajtranzitot végző JANAF menedzsmentje. Közleményükben visszautasították a nem megbízható szállítással kapcsolatos vádat, majd közölték azt is, 2023 februárjában a MOL-csoport képviselőivel együtt tesztelték a vezeték szállítási kapacitását a magyar határ felé eső szakaszon, és megállapították, hogy havonta 1,2 millió tonna kőolaj szállítására képes. Ennek megfelelően a JANAF teljes mértékben ki tudja elégíteni a MOL-csoport pozsonyi és budapesti finomítóinak kőolajszükségletét, írták.

„A JANAF műszakilag és szervezetileg teljes mértékben készen áll arra, hogy a közép-európai finomítókat elegendő mennyiségű olajjal lássa el a teljes kapacitással történő működéshez. Ezért reméljük, hogy nyílt tárgyalásokon és együttműködésen keresztül kielégítő megoldást találunk a hosszú távú partnerség folytatására” – folytatták.

Arra is kitértek, hogy a JANAF nemzetközi piacon tanúsított megbízhatóságát és bizalmát bizonyítja a hosszú távú partnerség a legnagyobb regionális és globális vertikálisan integrált olajtársaságokkal és olajkereskedőkkel. „Köztük van a MOL-csoport is, amellyel a JANAF-nak a korábbi évekhez hasonlóan jelenleg is érvényes olajszállítási szerződése van. Szijjártó úr azon állítása, hogy a MOL-csoport nem köthet többéves szerződést a JANAF-fal, teljesen hamis.”

Teljesen valótlan, hogy a JANAF emelte a díjakat az elmúlt három évben. A díjak kiszámításához használt módszertan figyelembe veszi a vezeték egyes szakaszainak hosszát és kapacitáskihasználtságának mértékét, valamint a tárgyalási folyamatot, és nem kötődik jogi személyhez. A JANAF számítási módszertana a magyar fél képviselői előtt ismert, és semmi esetre sem önkényes. Ezúton kérdezzük Szijjártó urat, hogy a magyar fél miért kerüli el a kőolaj JANAF rendszeren keresztül történő szállítását. Meggyőződésünk, hogy itt nem a szállítás ára számít

– fogalmaztak.

Ezután azt rögzítették, „Horvátország megbízható és nyitott ország az üzleti élet számára, teljesen ellentétben Szijjártó miniszter kijelentéseivel, amelyeket meggyőződésünk szerint számos, Horvátországban sikeresen üzletelő magyar vállalkozó visszautasítana.”

Az Európai Bizottság gazdasági és kereskedelmi biztosa egyébként múlt pénteken jelezte, hogy nem áll le és nem is csökken az Ukrajnán át Magyarországra érkező olaj mennyisége.