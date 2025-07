Övé Hollywood legijesztőbb arca, mégis Krisztus szerepében futott be – 70 éves lett Willem Dafoe

A gimnáziumból kicsapták, mert rendezett egy pornófilmet, a színészképzést otthagyta, hogy inkább egy experimentális társulattal járja be Európa városait. Volt már Antikrisztus és Krisztus is – utóbbi annak ellenére, hogy Sergio Leone többször is kifejtette Martin Scorsesenek, a Krisztus utolsó megkísértése rendezőjének, hogy Willem Dafoe-nak „olyan arca van, mint egy pszichopata sorozatgyilkosnak, ami egyáltalán nem hasonlít a mi Urunkéra” –, de alakított hős őrmestert, becsületes FBI-ügynököt és hátborzongató Pókember-főgonoszt is. Hetvenedik születésnapja alkalmából összegyűjtöttük Willem Dafoe karrierjének ikonikus pillanatait.