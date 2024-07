Több vasútvonalon is növekszik a menetidő szombaton

Szünetel a vonatközlekedés Rákos és Rákoshegy között, mert Rákos állomáson a Keleti pályaudvarról Szolnokra tartó reggeli G60-as (3320) vonat kihaladásakor a váltókörzetben leszakadt felsővezetéknek ütközött – közölte a Mávinform szombaton reggel az MTI-vel. Mint írták, a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon jelentős korlátozásokkal, hosszabb menetidővel közlekedő vonatokkal, kimaradó járatokkal kell számolni.

Szolnok felől a vonatok Rákoshegy állomásig közlekednek és onnan indulnak vissza Szolnokra. Rákos és Rákoshegy között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Keleti pályaudvar és Rákos között a hatvani, miskolci vonatokkal utazhatnak az utasok

A Keleti pályaudvarról Békéscsabára 6:10-kor induló Békés InterCity (7400) kerülő útvonalon: Cegléd, Szolnok felé közlekedik. A vasúti bérleteket és jegyeket elfogadják a BKK 168E buszjáratain.

Megnő a menetidő a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonalon is, mert Cegléd és Abony között meghibásodott a biztosítóberendezés, emiatt korlátozásokkal közlekednek a vonatok az egyik vágányon. Ráadásul ezen a szakaszon a másik vágányon vágányzár miatt nem közlekedhetnek a vonatok.

A Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalon 30-40, esetenként 50 perccel is megnő a vonatok menetideje. Hozzátették, hogy vonatkimaradásokkal, rövidebb útvonalon közlekedő vonatokkal is számolni kell. A debreceni Cívis InterRégió vonatok csak Szolnok–Debrecen között közlekednek, az utasok az IC vonatokat vehetik igénybe, amelyek Abony állomáson is megállnak.

A MÁV arról is tájékoztatott, hogy a szlovák vasút tájékoztatása alapján a Nyugati pályaudvarról Prágába 5:30-kor induló Metropolitan EuroCity (EC 280) a mai napon, szombaton nem közlekedik. Kerülő útvonalon, Rajka felé közlekedik a Nyugati pályaudvarról Hamburgba 7:30-kor induló Hungária EuroCity (EC 172) és a Nyugati pályaudvarról Varsóba 8:12-kor induló Báthory EuroCity (EC130)

Rajka felől, kerülő útvonalon érkezik Magyarországra Breclav, Pozsony felől a Metropol EN vonat (EN 477) és a Brno, Pozsony felől a Metropolitan EuroCity (EC 271) vonat. A vonatok ezért nem érintik Vác, Nagymaros-Visegrád, Szob állomásokat. A kerülő útvonalon közlekedő vonatok csak Rajkán állnak meg.