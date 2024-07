Videót tettek közzé a pénteki halálos kamionos balesetről

Amint arról lapunk is beszámolt, három kamion karambolozott pénteken az M1-es autópálya Ausztria felé vezető oldalán, a 123-as kilométerszelvénynél, a Győr-Pápa csomópontnál. A mentők két felnőtt személyt súlyos, egy gyermeket pedig könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Egy személy pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) most közzétette az autópálya-kezelő felvételeit a karambolról. A képsorokon látszik, hogy a kamionok egymás után döcögnek az úton, szinte mindegyiküknél be van kapcsolva a vészvillogó is, jelezve a mögöttük haladóknak a forgalom lassúságát. Ekkor tűnik fel a háttérben egy újabb jármű, ami nem lassít, hanem nagy tempóval közelít az oszlop felé.

Az MKIF a bejegyzésében megjegyzi, hogy a balesetet a figyelmetlenség és a fáradtság mellett a követési távolság be nem tartása okozhatta. Külön kitérnek arra is, hogy az ütközés után senki nem állt meg segíteni a sérülteknek, ráadásul a túloldali pályán, bár nem történt ott semmi, mégis több mint hét kilométeres dugó alakult ki, mert mindenki bámészkodott, videózott, fotózott.