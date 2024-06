Magyar Péter beül az Európai Parlamentbe

Magyar Péter kedden este Brüsszelből jelentette be, hogy felveszi az európai parlamenti mandátumot, de megjegyezte, hogy ha a mandátum a pártépítés és a Tisza-közösség kárára megy, akkor maga fog azonnal lemondani a mandátumáról, írja a Telex.

A Tisza Párt alelnöke azt is elárulta, fél év múlva újra megszavaztatja az embereket arról, hogy maradjon-e vagy menjen.

Azzal kapcsolatban, hogy korábban azt mondta, nem ül be az Európai Parlamentbe, Magyar most úgy fogalmazott, változott a helyzet, de reméli, senki nem vitatja el tőle, hogy azon dolgozik továbbra is, hogy visszavegyék a hazát lépésről lépésre.

Beszélt a videóban arról is, hogy ez a mandátum nem öt évre szól, látni akarja ő is, hogy mennyi kinn tartózkodással és mennyi munkával jár az európai parlament. A politikus abban bízik, hogy ez hozzájárul majd ahhoz, hogy a következő országgyűlésen a Tisza Párt fog győzni.

Magyar hozzátette, hogy az EP fizetésének a felét, azaz négyezer eurót, ami átszámítva körülbelül 1.2 millió forint, felajánlja jótékonysági célra majd. Elsősorban családokat terveznek majd támogatni. A politikus felkérte a többi képviselőt – köztük Deutsch Tamást is – hogy legalább fizetésük felét ajánlják fel ők is majd.