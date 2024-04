Lakoma címmel osztott meg videót a TikTokon Karsai Dániel alkotmányjogász, amelyen az látszik, hogy az ALS betegséggel küzdő férfi állapota annyit romlott, hogy gyomorszondával táplálják. A videón szinte érteni sem lehet már, mit mond Karsai.

Karsai április elején fejezte be hivatalosan ügyvédi tevékenységét, de továbbra is küzd azért, hogy az életvégi döntést saját maga hozhassa meg. Korábban interjút is készítettünk vele, ezt itt olvashatja el.