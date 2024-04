Tényleg megéri az atomháború? – felvezették a négynapos parlamenti ülést

Négynapos ülést tart a héten az Országgyűlés, hétfőn a veszélyhelyzet meghosszabbításáról is vitáznak. (Cikkünk folyamatosan frissül.)

Az ülés elején a közelmúltban elhunyt Gyenesei István (független) és Lajtai István (MSZP) volt országgyűlési képviselőkre egy perc néma felállással emlékeztek, ezután a napirend előtti felszólalások következtek.

Elsőként Ungár Péter, az LMP társelnöke, frakcióvezetője szólalt fel, aki a fővárosi orosz metrókocsi-beszerzéséről beszélt, és Vitézy Dávid főpolgármester-jelöltre utalva elmondta, „ki kell szabadítani Budapestet a pártpolitikai csatározásokból”. Dömötör Csaba államtitkár válaszolt a kormány nevében azt kérte Ungártól, hogy ne kampányeseményként tekintsenek a parlamenti munkára. A 3-as metró szerelvényeinek klimatizálása továbbra sem megoldott, pedig Dömötör szerint a fővárosnak lenne rá anyagi lehetősége, hogy új beruházásokat indítson, ez nem a kormányon múlik. Elmondta azt is, hogy terebélyesedik a botrány a Lánchíd felújítása körül: különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetés gyanúja áll fenn.

A párbeszédes Berki Sándor azt javasolta, hogy a romák ellen elkövetett 2008-09-es gyilkosságsorozat áldozataira emlékezve nyilvánítsák február 8-át gyásznappá. Rétvári Bence államtitkár elmondta, hogy a cigányság felzárkóztatásának kérdésében sok egyetértési pont van közöttük, de emlékeztetett, hogy a Gyurcsány-kormány alatt történtek a gyilkosságok, a Jobbik pedig akkoriban gárdafelvonulásokkal próbálta felhívni magára a figyelmet. Szerinte ma nagyobb biztonságban vannak a cigány állampolgárok, mint 2010 előtt.

Dúró Dóra, a Mi Hazánk alelnöke felszólalásában azt javasolta, hogy 40 év munka után, egészségügyi okokra hivatkozva a férfiak is vonulhassanak nyugdíjba. Mint mondta, mire a magyar férfiak elérik a 65 éves nyugdíjkorhatárt, a kétharmaduk már nem él, a várható, nyugdíjban eltöltött évek tekintetében pedig az OECD-országok között hazánk az utolsó előtti helyen kullog. A kormány nevében Zsigó Róbert miniszter-helyettes válaszolt, aki elmondta, hogy ők nem férfiban és nem nőben, hanem családban gondolkodnak, márpedig a gyermeknevelést és családalapítást sok programmal támogatják.

A jobbikos főpolgármester-jelölt is napirend előtti felszólalásban kezdte meg a kampányt. Brenner Koloman szerint Budapestnek gyönyörű történelme és történelmi látképe van, ezért a maxi-Dubajnak nincs helye Rákosrendezőn. Ezután szociális bérlakásprogramot hirdetett, a szélsőségesen liberális Karácsony-várospolitikát kritizálta és felszólította a többi jelöltet, hogy vitázzanak. Soltész Miklós államtitkár Brenner fejére olvasta, hogy a hatpárti ellenzéki szövetség miatt négy évig semmiben nem kritizálta a főváros vezetését.

Komjáthi Imre MSZP-s társelnök a „plakátőrületnek” üzent hadat. Először arról beszélt, hogy amikor autóval tartott hazafelé, látott egy romos házat, melyet a CÖF dollárbaloldalizó plakátja takart el. „A DK pedofíliát hazafisággal összemosó plakátjai előtt sem jó közlekedni” – mondta Komjáthi, aztán a Momentumnak szögezte a kérdést, hogy biztosan jól költötték-e el az állami forrásokat a Donáth Anna-sziluettet ábrázoló óriásplakátokkal. Rétvári válaszában az MSZP-re és a Párbeszédre olvasta a DK-val kötött hosszútávú szövetséget. „Gyurcsány Ferenc a baloldal valódi vezetője, a saját pártjuk szuverenitását sem tudják megvédeni” – mondta.

Arató Gergely, a DK képviselője szerint a kormányoldal néhány milliárdos érdekében politizál, az egész gazdaságpolitikája erről szól. Sőt mostanában már arra is törekszenek, hogy külföldi, Emirátusok-beli milliárdosokat csábítsanak ide, neki építenek lakásokat. Arató szerint a kormányoldal gazdaságilag is erkölcsileg is megbukott. Répássy Róbert igazságügy államtitkár szerint a választók pontosan emlékeznek arra, hogy a Gyurcsány-kormány idején milyen megszorításokat kényszerítettek rá a társadalomra, elvették a 13. havi nyugdíjat. Szerinte a választók nem felejtették el ezt, Gyurcsány Ferenc ahol megjelenik, elutasítással találkozik.

Simicskó István az ukrajnai helyzetről beszélt, a KDNP-s politikus szerint aggasztóak a NATO-vezetők és egyes nyugat-európai politikusok nyilatkozatai, akik arról beszéltek, hogy katonákat vezényelnének a háborúba. A francia elnököt is idézte, aki azt mondta, mindet meg kell tenni Oroszország sakkban tartására. Orosz válasz, ha fenyegetés éri az országot, akkor készek az atomfegyver bevetésére.

Mindez tényleg megér egy atomháborút, tényleg megéri, hogy gyermekeink egy atomháborúba sodródjanak? Szerintünk minden áron el kell kerülni egy NATO-orosz konfrontációt, és azt, hogy egy helyi, lokális probléma eszkalálódjon.

– jelentette ki a KNDP-s Simicskó, akiről a kormány nevében Magyar Levente külügyi államtitkár kiemelte, hogy most is úgy beszélt, mint egy egykori honvédelmi miniszter.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint az EU-s választási kampányra készülnek a nagy nyugat-európai országokban, amelyben a fő téma a háborúhoz való viszony lesz. Két éve még csak sisakokról, később tankokról és repülőkről szólt a diskurzus, most már a katonák bevetéséről. Mi következik a helyzetből? Az első világháború is egy lokális feszültségből pattant ki, ezért szerinte a nyugat-európai politikusok most is tűzzel játszanak. Olyan fegyveres konfliktus alakulhat ki, amelyben egyik oldal sem lehet győztes. Ezért kell Kocsis szerint a nyugati politikusoknak megálljt parancsolni. Dömötör Csaba szerint a védekezési képességek növelése nem lenne probléma, hanem a katonák bevetése, szerinte felelős politikusok tettek olyan kijelentéseket, amelyek kiváltották az oroszok válaszát, amelyben nukleáris fenyegetéssel válaszolt, ne hagyjuk, hogy „Magyarországot is belerángassák”.