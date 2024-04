A debreceni akkumulátorgyár ellenzőit kötelezte a Törvényszék, hogy szedjenek össze egymillió forintot a szakértői vizsgálatra

Folytatódhat a debreceni akkumulátorgyár engedélyeztetésével kapcsolatos ügy, miután a beruházás környezethasználati engedélyét megtámadó felek (a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület és a Vigyázzunk Életet Adó Vizeinkre Egyesület volt és jelenlegi tagjai, továbbá Moczok Gyula, az MSZP korábbi választókerületi elnöke) a mai nappal sikeresen összegyűjtöttek egymillió forintot a gyár hatásterületét meghatározó szakértő előlegére – számolt be róla a Debreciner.hu.

A lap emlékeztet, hogy a Debreceni Törvényszék március 21-én arra kötelezte a felpereseket, hogy tizenöt napon belül tegyenek letétbe egymillió forintot az előlegre. A hatásterület meghatározására maguk a felperesek nyújtottak be indítványt eredetileg augusztusban, és szerintük a szakértőt az alpereseknek (ebben az esetben a kormányhivatalnak és a katasztrófavédelemnek) kellene fizetnie, mivel a hatóságok feladata lett volna a hatásterület korrekt megállapítása. A bíróság hivatalból vizsgálja a kérdést. A debreceni lap ugyanakkor kedden úgy értesült, hogy néhány nap alatt sikerült a feleknek összegyűjteniük a kért összeget, Halász Árpád, a felperesek jogi képviselője megerősítette, hogy kedden délelőtt 10 óra 20 perckor 1 061 499 forint volt a célra létrehozott letéti számlán. Összesen 69 utalást regisztráltak, ami átlagosan 15 ezer forint adományt jelent az ügy támogatóitól.

Halász Árpád szerint a teljes szakértői díj akár 8-10 millió forint is lehet, mert egy speciális szakkérdésről van szó, amihez több száz oldalnyi dokumentumot kell áttanulmányozni, elképzelhető így, hogy helyszíni szemlére, saját kutatásokra is szükség lesz a feladat elvégzéséhez. Ha a felperesek nem kapnak költségmentességet, és elveszítik a pert, ezt az összeget is nekik kell fizetniük. Ellenkező esetben az állam viseli az enyagi terheket. Amennyiben a bíróság elfogadja a felperesek költségmentességi kérelmüket, a gyűjtés eredményeként befolyt adományokat az ügyvéd szavai szerint a gyár környezetében a szennyezettség mérésére fordítják majd.